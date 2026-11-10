وزير الخارجية يجدد تأكيد مساندة مصر للجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في اليمن

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أكد خلال لقائه بنظيره الفرنسي ضرورة الحيلولة دون تجدد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.



وشدد وزير الخارجية على أولوية المسار الدبلوماسي وتعزيز قنوات الحوار بين الولايات المتحدة وإيران.



وأكد وزير الخارجية، دعم بلاده لوحدة السودان وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسساته الوطنية.



وأدان وزير الخارجية ما يتعرض له المدنيون في السودان من استهداف ممنهج بالمسيرات، وجدد تأكيد مساندة مصر للجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في اليمن.