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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوكراني مستجدات الأزمة وجهود التسوية السياسية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر، أندريه سيبيها، وزير خارجية أوكرانيا، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع المنعقد في باريس.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين أعربا عن التطلع إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن مجالات الأمن الغذائي والطاقة، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

كما أعرب عبد العاطي  عن حرص مصر على استضافة مركز عالمي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي العالمي وتأمين سلاسل الإمداد المرتبطة به، مستعرضاً المقومات التي تؤهل مصر للاضطلاع بهذا الدور، من موقع جغرافي استراتيجي، وبنية تحتية ولوجستية متطورة، فضلاً عن ارتباطها بممرات التجارة والنقل الدولية.

وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، جدد الوزير عبد العاطي موقف مصر الداعم للتوصل إلى تسوية سياسية وسلمية للأزمة عبر المسارات الدبلوماسية، مؤكداً أهمية تغليب لغة الحوار، ومشيراً إلى أهمية مفاوضات أبوظبي الجارية، باعتبارها فرصة لدفع جهود تسوية الأزمة. كما شدد على ضرورة إيلاء أهمية خاصة لضمان حرية الملاحة في البحر الأسود لانعكاساتها على استقرار سلاسل إمداد الحبوب اللازمة للأمن الغذائي سواء بالنسبة لمصر أو الدول الأفريقية.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي أندريه سيبيها وزير خارجية أوكرانيا الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع باريس

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