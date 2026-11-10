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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رقم جديد لمحمد صلاح في 2026.. أين جاء بين ملوك الأسيست؟

محمد صلاح
محمد صلاح
منتصر الرفاعي

واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه على الساحة العالمية بعدما حجز مقعده ضمن قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف خلال عام 2026 في إحصائية جديدة كشفت عن منافسة قوية بين أبرز نجوم كرة القدم حول العالم.

واحتل محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وطرابزون سبور التركي المركز الـ34 عالميا برصيد 14 تمريرة حاسمة ليتساوى مع المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والتركي أردا جولر لاعب ريال مدريد الإسباني وفقا لإحصائية نشرتها شبكة "فوتبول العالمية".

أوليسيه يتربع على عرش صناع الأهداف في 2026

 وعلى صعيد صدارة الترتيب، انفرد الفرنسي مايكل أوليسيه نجم بايرن ميونخ الألماني بالمركز الأول بعدما قدم 31 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات ليبتعد بفارق 8 تمريرات عن أقرب منافسيه مؤكدا حضوره كأبرز صناع اللعب خلال العام الجاري.

وجاء البرتغالي جواو فيليكس، لاعب النصر السعودي والنرويجي زاكارياس تريبتيش نجم فايكنج النرويجي في المركز الثاني برصيد 23 تمريرة حاسمة لكل منهما بينما احتل الإسباني فيرمين لوبيز لاعب برشلونة المركز الرابع برصيد 21 أسيست.

ميسي ويامال وبرونو فرنانديز في قائمة الأفضل

وشهدت المراكز التالية حضور مجموعة من أبرز نجوم الكرة العالمية، حيث جاء البرتغالي برونو فرنانديز، قائد مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 20 تمريرة حاسمة بينما سجل لامين يامال نجم برشلونة ودينيز أونداف لاعب شتوتجارت وتزوليس لاعب أرسنال، 19 تمريرة حاسمة لكل منهم.

كما ضمت القائمة أسماء لامعة أخرى أبرزها الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي والكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب لوس أنجلوس إف سي والإنجليزي جارود بوين لاعب وست هام والغاني بونسو باه لاعب القادسية بعدما قدم كل منهم 18 تمريرة حاسمة.

ويأتي تواجد محمد صلاح في المركز الـ34 عالميا ليؤكد استمرار مساهماته الهجومية وقدرته على صناعة الفرص وتقديم الحلول لزملائه، في ظل المنافسة القوية مع نخبة من أبرز نجوم كرة القدم في الدوريات العالمية.

محمد صلاح قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف منتخب مصر طرابزون سبور أشرف حكيمي باريس سان جيرمان ريال مدريد

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