الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدتي "عتيل" و"علار" شمال طولكرم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم /الثلاثاء/ بلدتي عتيل وعلار شمال طولكرم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن آليات الاحتلال الإسرائيلي جابت الشوارع والأحياء في البلدتين، وداهمت منازل في عتيل، وفتشتها، وخربت محتوياتها.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة البيرة، وقرية برقا شرق رام الله، وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين، وفتشتها، واعتقلت 4 فلسطينيين من المغير، بينهم فتاة، كما هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، قاطفي الزيتون في قرية دير أبو مشعل، غرب رام الله، وحطموا زجاج مركبتين، فيما أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين ومنعوهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية.