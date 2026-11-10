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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الجمهورية في جامعة بنها: قريبا.. إطلاق المرجع الإفتائي الرقمي الدولي «حَصِين»

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبد الرحمن محمد

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، اليوم الثلاثاء،  الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، خلال زيارته للجامعة لمناقشة رسالة دكتوراه، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين دار الإفتاء المصرية وجامعة بنها، وتوسيع مجالات الشراكة وتبادل الخبرات في مختلف التخصصات العلمية والبحثية.

وأكد فضيلة مفتي الجمهورية ضرورة تعزيز التواصل بين المؤسسات الدينية والأكاديمية، بما يتيح تبادل الخبرات وتكامل الجهود في التعامل مع القضايا الفكرية والمجتمعية، مشددًا على أهمية توظيف الإمكانات البحثية والعلمية للجامعات في دراسة المستجدات المعاصرة، وتقديم معالجات تستند إلى المنهج العلمي الرصين والرؤية الشرعية المنضبطة، وتسهم في خدمة المجتمع وبناء وعي أفراده.

واستعرض فضيلته جهود دار الإفتاء المصرية في الاستفادة من التطور التكنولوجي لتطوير الخدمات الإفتائية وتيسير الوصول إلى المعرفة الشرعية، لافتًا إلى قرب إطلاق المرجع الإفتائي الرقمي الدولي «حَصِين»، الذي يمثل نقلة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة المعرفة الإفتائية، من خلال إتاحة رصيد موثوق من الفتاوى والمصادر الشرعية للباحثين والجمهور، وفق منظومة رقمية متكاملة تجمع بين التطور التقني والضوابط العلمية والشرعية.

من جانبه، أعرب الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، عن اعتزازه بزيارة فضيلة مفتي الجمهورية، مثمنًا ما تضطلع به دار الإفتاء المصرية من جهود في ترسيخ الفهم الصحيح للدين ومواجهة الأفكار المغلوطة، ومؤكدًا تطلع الجامعة إلى مزيد من التعاون مع دار الإفتاء، والاستفادة من خبراتها العلمية والشرعية، بما يدعم البحث العلمي ويعزز إسهام المؤسسات الأكاديمية والدينية في معالجة قضايا المجتمع.

رئيس جامعة بنها مفتي الجمهورية التعاون المشترك المرجع الإفتائي الرقمي «حَصِين»

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