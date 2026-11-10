كارثة عند الإفراط فى تناولها.. أضرار خطيرة لمشروبات الطاقة على القلب

يلجأ كثيرون إلى مشروبات الطاقة للتغلب على الشعور بالتعب والإرهاق وزيادة التركيز، خاصة خلال ساعات العمل الطويلة أو المذاكرة، لكن الإفراط في تناول هذه المشروبات قد يعرض الجسم لمجموعة من المخاطر الصحية، بسبب احتوائها على كميات مرتفعة من الكافيين والسكريات والمنبهات الأخرى.

ووفقا للمركز الوطني للصحة الأمريكي (NCCIH)، تشير الأدلة العلمية إلى أن مشروبات الطاقة قد تسبب آثارا صحية خطيرة، خاصة لدى الأطفال والمراهقين والشباب، كما أن الكميات الكبيرة من الكافيين قد تؤثر على القلب والأوعية الدموية.

أضرار مشروبات الطاقة على الجسم..

1- زيادة ضربات القلب

تحتوي مشروبات الطاقة على الكافيين والمنبهات التي قد تؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب، وقد تسبب الشعور بالخفقان أو اضطراب ضربات القلب، خاصة عند تناول كميات كبيرة منها.

2- ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يؤدي الكافيين الموجود في هذه المشروبات إلى ارتفاع ضغط الدم، كما قد يكون تأثيره أكثر خطورة لدى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من ارتفاع الضغط أو مشكلات القلب.

3- الأرق واضطرابات النوم

تؤثر الكميات المرتفعة من الكافيين على الجهاز العصبي المركزي، وقد تجعل النوم أكثر صعوبة، كما يمكن أن تؤدي إلى تقطع النوم والشعور بالإرهاق خلال اليوم التالي.

4- زيادة القلق والتوتر

قد يؤدي الإفراط في تناول مشروبات الطاقة إلى الشعور بالعصبية والتوتر والارتعاش، خاصة لدى الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه الكافيين.

5- زيادة خطر الجفاف

قد تساهم الكميات الكبيرة من الكافيين في زيادة فقدان السوائل لدى بعض الأشخاص، خاصة عند اقتران تناولها بالمجهود البدني والتعرق وعدم شرب كمية كافية من الماء.

6- زيادة استهلاك السكر والسعرات الحرارية

تحتوي أنواع كثيرة من مشروبات الطاقة على سكريات مضافة، وقد يؤدي تناولها بصورة متكررة إلى زيادة استهلاك السعرات الحرارية، وزيادة الوزن، كما أن الإفراط في السكر يرتبط بزيادة مخاطر تسوس الأسنان ومشكلات التمثيل الغذائي.

لماذا لا ينصح بمشروبات الطاقة للأطفال والمراهقين؟

تحذر الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال من تناول مشروبات الطاقة لدى الأطفال والمراهقين، بسبب تأثير الكافيين والمنبهات على القلب والجهاز العصبي والنوم.

كما أن بعض هذه المشروبات تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين قد لا ينتبه إليها المستهلك عند تناول أكثر من عبوة خلال اليوم.

هل مشروبات الطاقة آمنة مع ممارسة الرياضة؟

لا ينصح بالاعتماد على مشروبات الطاقة لتعويض السوائل المفقودة أثناء التمارين الرياضية، لأنها تختلف عن المشروبات الرياضية المخصصة لتعويض السوائل والأملاح، كما أن تناول المنبهات بكميات كبيرة قبل ممارسة نشاط بدني مكثف قد يزيد العبء على القلب.

متى يجب التوقف عن تناولها؟

ينبغي تجنب مشروبات الطاقة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو اضطرابات ضربات القلب أو ارتفاع ضغط الدم، كما يجب الابتعاد عنها عند الشعور بالخفقان أو الدوخة أو التوتر الشديد بعد تناولها، وطلب الرعاية الطبية عند ظهور أعراض شديدة مثل ألم الصدر أو الإغماء.

وتظل المياه والنوم الكافي والتغذية المتوازنة من الوسائل الأفضل للحفاظ على النشاط والتركيز، بدلا من الاعتماد المتكرر على مشروبات الطاقة.