قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محاولة إقالتي عبثية| وزير الحرب الأمريكي: ضرب إيران كان ضرورياً ولن نعتذر لها
الطاقة والاستثمار على رأس الأولويات.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان
وزير الخارجية الأوكراني: ندعو إلى توظيف الأصول الروسية المجمدة في إعادة إعمار أوكرانيا
مدارس «أجرو» لتكنولوجيا المياه.. التخصصات ونظام الدراسة وفرص العمل
10 مليارات دولار تهدد إسرائيل.. طلبات أسلحة أمريكية بلا تمويل وترامب يهدد بقطع شريان الدعم العسكري
عايزة مشاهدات وفلوس.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على صفحتها
من شرم الشيخ إلى أنطاليا.. مصر تعرض تجربتها في التحول الأخضر بمؤتمر COP31
وزير الخارجية الأمريكي: إيران دمرت بلادها بأيديها.. وواشنطن تعمل من أجل مصالح أمريكا
عضو مجلس الشيوخ الفلسطيني الأمريكي: قرار ترامب بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل «انتصار للأمريكيين»
الوزير: نعمل على خفض القروض بتصنيع عربات السكك الحديدية محليًا في شرق بورسعيد
وزير النقل: تصنيع عربات السكك الحديدية محليًا يوفر 250 مليون دولار من قيمة القرض
وزير النقل: تأهيل 70 جرارًا من أصل 79 متعطلًا.. و9 آخرين جاري إصلاحهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

كارثة عند الإفراط فى تناولها.. أضرار خطيرة لمشروبات الطاقة على القلب

كارثه عند الإفراط فى تناولها.. أضرار خطيرة لمشروبات الطاقة على القلب
كارثه عند الإفراط فى تناولها.. أضرار خطيرة لمشروبات الطاقة على القلب
رنا عصمت

يلجأ كثيرون إلى مشروبات الطاقة للتغلب على الشعور بالتعب والإرهاق وزيادة التركيز، خاصة خلال ساعات العمل الطويلة أو المذاكرة، لكن الإفراط في تناول هذه المشروبات قد يعرض الجسم لمجموعة من المخاطر الصحية، بسبب احتوائها على كميات مرتفعة من الكافيين والسكريات والمنبهات الأخرى.

ووفقا للمركز الوطني للصحة الأمريكي (NCCIH)، تشير الأدلة العلمية إلى أن مشروبات الطاقة قد تسبب آثارا صحية خطيرة، خاصة لدى الأطفال والمراهقين والشباب، كما أن الكميات الكبيرة من الكافيين قد تؤثر على القلب والأوعية الدموية.

أضرار مشروبات الطاقة على الجسم..

1- زيادة ضربات القلب

تحتوي مشروبات الطاقة على الكافيين والمنبهات التي قد تؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب، وقد تسبب الشعور بالخفقان أو اضطراب ضربات القلب، خاصة عند تناول كميات كبيرة منها.

2- ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يؤدي الكافيين الموجود في هذه المشروبات إلى ارتفاع ضغط الدم، كما قد يكون تأثيره أكثر خطورة لدى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من ارتفاع الضغط أو مشكلات القلب.

3- الأرق واضطرابات النوم

تؤثر الكميات المرتفعة من الكافيين على الجهاز العصبي المركزي، وقد تجعل النوم أكثر صعوبة، كما يمكن أن تؤدي إلى تقطع النوم والشعور بالإرهاق خلال اليوم التالي.

4- زيادة القلق والتوتر

قد يؤدي الإفراط في تناول مشروبات الطاقة إلى الشعور بالعصبية والتوتر والارتعاش، خاصة لدى الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه الكافيين.

5- زيادة خطر الجفاف

قد تساهم الكميات الكبيرة من الكافيين في زيادة فقدان السوائل لدى بعض الأشخاص، خاصة عند اقتران تناولها بالمجهود البدني والتعرق وعدم شرب كمية كافية من الماء.

6- زيادة استهلاك السكر والسعرات الحرارية

تحتوي أنواع كثيرة من مشروبات الطاقة على سكريات مضافة، وقد يؤدي تناولها بصورة متكررة إلى زيادة استهلاك السعرات الحرارية، وزيادة الوزن، كما أن الإفراط في السكر يرتبط بزيادة مخاطر تسوس الأسنان ومشكلات التمثيل الغذائي.

لماذا لا ينصح بمشروبات الطاقة للأطفال والمراهقين؟

تحذر الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال من تناول مشروبات الطاقة لدى الأطفال والمراهقين، بسبب تأثير الكافيين والمنبهات على القلب والجهاز العصبي والنوم.

كما أن بعض هذه المشروبات تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين قد لا ينتبه إليها المستهلك عند تناول أكثر من عبوة خلال اليوم.

هل مشروبات الطاقة آمنة مع ممارسة الرياضة؟

لا ينصح بالاعتماد على مشروبات الطاقة لتعويض السوائل المفقودة أثناء التمارين الرياضية، لأنها تختلف عن المشروبات الرياضية المخصصة لتعويض السوائل والأملاح، كما أن تناول المنبهات بكميات كبيرة قبل ممارسة نشاط بدني مكثف قد يزيد العبء على القلب.

متى يجب التوقف عن تناولها؟

ينبغي تجنب مشروبات الطاقة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو اضطرابات ضربات القلب أو ارتفاع ضغط الدم، كما يجب الابتعاد عنها عند الشعور بالخفقان أو الدوخة أو التوتر الشديد بعد تناولها، وطلب الرعاية الطبية عند ظهور أعراض شديدة مثل ألم الصدر أو الإغماء.

وتظل المياه والنوم الكافي والتغذية المتوازنة من الوسائل الأفضل للحفاظ على النشاط والتركيز، بدلا من الاعتماد المتكرر على مشروبات الطاقة.

أضرار مشروبات الطاقة على الجسم هل مشروبات الطاقة آمنة مع ممارسة الرياضة لماذا لا ينصح بمشروبات الطاقة للأطفال والمراهقين اضرار مشروبات الطاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لم يقصد حسام حسن.. محمد صلاح يرد على الجدل المثار حول صورته الأخيرة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.. البيضاء بكام والبانيه؟

وزير التربية والتعليم

مواعيد امتحانات نصف العام 2027 جميع الصفوف .. قرار نهائي من التعليم

حسام حسن

أول تعليق من حسام حسن بعد رحيله عن تدريب منتخب مصر.. ماذا قال؟

حسام حسن

هيرجع تاني.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل حسام حسن مع منتخب مصر

منتخب مصر

صلاح ومرموش والشناوي في المقدمة.. 5 نجوم غابوا عن وداع حسام حسن

ياسر ابراهيم

حتحوت يكشف رد فعل ياسر إبراهيم بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

ترشيحاتنا

مبادرة تنظيف نهر النيل

التنمية المحلية والبيئة تشارك في فعاليات مبادرة Green and Clean لتنظيف نهر النيل

مستشفى منشية البكري

لأول مرة بمستشفى منشية البكري النموذجي.. تدخل طبي دقيق بالأشعة التداخلية لعلاج آلام مزمنة وشديدة بأسفل الظهر

كهرباء

دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل 2026.. خطوات الاستعلام والسداد بأكثر من طريقة

بالصور

أول ظهور لـ أحمد الحداد وزوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن

أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

بي إم دبليو ألبينا كوبيه فاخرة قد تتحول إلى سيارة إنتاج

بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد