تراجع شعبية ترامب بسبب تنفيذه مطالب نتنياهو وإسرائيل

كشف استطلاع أجرته “رويترز/إبسوس”، أن نسبة تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صارت في الحضيض في أدنى مستوياتها التاريخية.

وصل ترامب للحضيض بسبب وصول أسعار المنتجات وعلى رأسها الوقود لأعلى مستوياته، ماتسبب في هزيمة حزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي.

ووفقا للاستطلاع، يحظى أداء ترامب في البيت الأبيض بتأييد نحو 32% من الأمريكيين، أي أقل من ثلث الأمريكيين هما فقط المؤيدين له، وأكثر من ثلثي الأمريكيين يعارضونه.

وسُجلت نفس النسبة في استطلاعين سابقين في الشهور الماضية.

وجاء هذا التراجع في ظل هزيمة ساحقة تعرض لها الحزب الجمهوري في انتخابات الثالث من نوفمبر، إذ فقد السيطرة على مجلسي الكونجرس.

حقق الديمقراطيون أكبر انتصار لهم في مجلس النواب منذ عام 2008 على الأقل، وانتزعوا مقاعد في مجلس الشيوخ بولايات محافظة مثل كانساس وساوث كارولاينا وتكساس.

وحققوا انتصارات في ولايات لم يفوزا بها منذ التسعينيات من القرن العشرين.

وأشار الاستطلاع إلى أن 21% فقط من الأمريكيين يشيدون بإدارة ترامب لملف تكاليف المعيشة.

كما يرى الأمريكيون أن جريمة ترامب هي في الحرب التي شنها على إيران، والتي أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود وثقلت كاهل الأسر، استجابة لمطالب نتنياهو وإسرائيل.