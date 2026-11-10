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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وول ستريت جورنال : الولايات المتحدة تُجلي طائراتها من قاعدة عسكرية ثانية في بريطانيا إثر تهديد إيراني

وول ستريت جورنال : الولايات المتحدة تُجلي طائراتها من قاعدة عسكرية ثانية في بريطانيا إثر تهديد إيراني
وول ستريت جورنال : الولايات المتحدة تُجلي طائراتها من قاعدة عسكرية ثانية في بريطانيا إثر تهديد إيراني
أ ش أ

 أجلت الولايات المتحدة طائرات عسكرية أمريكية من قاعدة " راف ميلدنهال " الجوية الملكية في بريطانيا، عقب تلقي تهديد من إيران، في خطوة تأتي وسط تصاعد المخاوف الأمريكية من استهداف قواتها ومنشآتها العسكرية.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الامريكية عن مصادر مطلعة أن طبيعة التهديد الذي استهدف القاعدة، وما إذا كان وشيكاً أم تهديداً عاماً، لا تزال محل نقاش بين المسؤولين الأمريكيين.

وبحسب بيانات تتبع الرحلات الجوية ومسؤول مطلع على التطورات، حوّلت طائرتان أميركيتان للتزود بالوقود جواً، كانتا تستخدمان القاعدة، مسارهما إلى ألمانيا في وقت مبكر من صباح أمس الاثنين، فيما نُقلت عدة طائرات أخرى من النوع نفسه إلى ألمانيا ومواقع أخرى في وقت لاحق من اليوم.

ورفض متحدث باسم القوات الجوية الأمريكية تقديم تفاصيل بشأن تحركات الطائرات، مكتفياً بالقول إن الطائرات الأمريكية تنتقل بين القواعد والمنشآت ومواقع العمليات لأسباب متعددة، فيما أحال البيت الأبيض طلب التعليق إلى وزارة الحرب الأمريكية.

وتأتي عملية الإجلاء الجديدة بعد أن أعادت وزارة الدفاع الأمريكية، الشهر الماضي، قاذفات من طراز «B-1» إلى الولايات المتحدة من قاعدة «راف فيرفورد» الجوية البريطانية، وسط مخاوف المسؤولين من مخطط معقد مدعوم من إيران لاغتيال طيارين أمريكيين واستهداف الطائرات باستخدام الطائرات المسيّرة ووسائل أخرى، وفقاً لما أوردته الصحيفة.

في سياق متصل، حذرت طهران من أن ردها على أي هجوم أمريكي يستهدف إيران لن يقتصر على منطقة الشرق الأوسط، فيما تلقى كبار القادة السياسيين والاستخباراتيين في الكونجرس الأمريكي، المعروفون باسم " مجموعة الثمانية "، إحاطة بشأن التهديدات الإيرانية، أمس الاثنين، وفقاً لمصدر مطلع على الاجتماع.

وكان مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية جاي كلايتون قد قال في أكتوبر الماضي إن إيران وصلت إلى مراحل متقدمة»من التخطيط لاستهداف أفراد أمريكيين في الشرق الأوسط، مبرراً بذلك قرار الإجلاء المفاجئ للدبلوماسيين من عدد من المواقع الإقليمية.

وعندما سُئل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أمس الاثنين، عن هذه المخاوف، قال: "تعاملنا مع الأمر من خلال إبعاد الأشخاص عن دائرة التهديد".

ورفعت الولايات المتحدة مستوى التأهب الأمني في قاعدتي «راف ميلدنهال» و«راف لاكنهيث»، اللتين يستخدمهما الجيش الأمريكي في بريطانيا، إلى المستوى «FPCON Charlie»، وهو مستوى أمني يُفعل عندما تشير المعلومات الاستخباراتية إلى احتمال وقوع عمل إرهابي، بحسب مسؤول أمريكي مطلع على الأمر.

وكانت منصة «ذا وور زون» المتخصصة في الشؤون العسكرية قد نشرت تفاصيل هذه الإجراءات في وقت سابق.

وتأتي هذه التطورات بينما يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية شن ضربات إضافية على إيران، وفي ظل تحركات داخل الكونجرس لعزل وزير الحرب بيت هيجسيث على خلفية الحرب، فيما دافع الأخير عن العمليات العسكرية وتعهد بمواجهة مساعي عزله.

وقال ترامب أمس الاثنين، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن العودة إلى الحرب مع إيران أمر غير مرجح، كما صرح للصحفيين في البيت الأبيض بأن العمل العسكري "لا يبدو في هذه المرحلة أمراً ضرورياً للغاية".

وعزا ترامب موقفه إلى إحراز تقدم في المفاوضات مع إيران، وإلى تفضيل حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط استمرار الحصار على التجارة الإيرانية بدلاً من التصعيد العسكري، مضيفاً أن واشنطن على أهبة الاستعداد وجاهزة للتحرك إذا طرأ أي تغيير على التطورات في المنطقة.

الولايات المتحدة طائرات عسكرية أمريكية قاعدة راف ميلدنهال الجوية الملكية في بريطانيا

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