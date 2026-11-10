موعد وصول محمد صلاح إلى القاهرة للانضمام لمعسكر منتخب مصر

يصل محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، إلى القاهرة فجر اليوم الثلاثاء، تمهيدًا للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني صباح اليوم، استعدادًا لخوض مواجهتي مالاوي في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وكشف الإعلامي أمير هشام، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن محمد صلاح يصل إلى القاهرة فجرًا، وينضم إلى معسكر الفراعنة صباح اليوم، في إطار الاستعداد للمباراتين المقبلتين.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن تعيين علي ماهر مديرًا فنيًا جديدًا لمنتخب مصر الأول، خلفًا لحسام حسن، بعد توجيه الشكر إلى التوأم حسام وإبراهيم حسن.

وأعلن علي ماهر قائمة اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر المنتخب، استعدادًا لمواجهتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، المقرر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي مالاوي

وجاءت اختيارات علي ماهر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مهدي سليمان، مصطفى شوبير، ومحمد علاء.

خط الدفاع: محمود الونش، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، محمد هاني، كريم حافظ، أحمد فتوح، وطارق علاء.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، وهيثم حسن.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم، ومحمود ممدوح.

موعد مباراتي منتخب مصر ومالاوي

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع مالاوي في مباراة الذهاب يوم الجمعة 13 نوفمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

بينما تقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، على استاد بينجو الدولي، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.