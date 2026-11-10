الحرس الثوري: صاروخ هرمز مصمم لاستهداف أنظمة الرادار المعادية

قال مستشار لقائد القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني إن المتخصصين الإيرانيين يعملون على تطوير صواريخ مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات ساحة المعركة، بما في ذلك صاروخ يسمى هرمز، مصمم لاستهداف أنظمة الرادارت المعادية.

كشف العميد علي بلالي إن الصاروخ قادر على رصد وتوجيه انبعاثات الرادار، مما يسمح له باستهداف معدات الرادار المعادية، وذلك وفقًا لوكالة أنباء فارس الإيرانية.

وقال إن المتخصصين الإيرانيين حققوا تقدماً في تطوير صواريخ تستخدم الإشارات المنبعثة من أنظمة الرادار لتحديد أهدافها وضربها.

وأضاف بلالي أن تطوير مثل هذه التقنيات يدل على أن صناعة الصواريخ الإيرانية قد تجاوزت مجرد إعادة إنتاج الأسلحة الموجودة، وأصبحت الآن قادرة على تصميم وتصنيع أنظمة جديدة بناءً على متطلبات ساحة المعركة.