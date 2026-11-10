بعد الجدل بين رمضان وفلوكس.. مها متبولي: أتمنى عودة روح الترابط بين الفنانين

علقت الناقدة الفنية مها متبولي على الجدل المثار حول منشورات الفنان محمد رمضان وتفاعله مع الفنانين أحمد العوضي وأحمد فلوكس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معربة عن استيائها من الحالة التي يشهدها الوسط الفني على السوشيال ميديا.

وقالت مها متبولي، في تصريح خاص لموقع «صدى البلد»، إن الوسط الفني يحتاج إلى شخصية قيادية لديها القدرة على احتواء الخلافات وتقريب وجهات النظر بين الفنانين، والحد من تصاعد الأزمات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أنها تفتقد وجود شخصيات كانت قادرة على جمع الفنانين واحتواء الأزمات، مثل ممدوح الليثي وصفوت الشريف ، مشيرة إلى أهمية وجود دور فاعل يسهم في الحفاظ على تماسك الوسط الفني والتعامل مع الخلافات بحكمة وحزم.

وعن دور نقابة المهن التمثيلية، أشارت مها متبولي إلى تقديرها للفنان أشرف زكي، مؤكدة أنه يتمتع بصفات طيبة ويحرص على مساعدة الآخرين، لافتة إلى أن حديثها يأتي في إطار احتياج الوسط الفني عمومًا إلى مزيد من الاحتواء والتواصل بين الفنانين.

مها متبولي تشيد بمسلسل طالع نازل

وأشادت الناقدة الفنية مها متبولي بأداء الفنانة منى زكي في مسلسل «طالع نازل»، مؤكدة أنها قدمت من خلاله أداءً مميزًا، ونجحت في تقمص الشخصية والتعبير عن تفاصيلها بصدق وطبيعية، بعيدًا عن المبالغة أو الانفعال الزائد.

وقالت مها متبولي فى تصريح خاص لموقع «صدى البلد»، إن منى زكي قدمت أداءً استثنائيًا، معلقة: «منى زكي مثلت فى المسلسل كما لم تمثل من قبل.. عرفت تتقمص الشخصية وتعبر عنها بمنتهى الصدق والطبيعية».

كما أثنت على أداء الفنان محمد شاهين، مشيرة إلى أنه تفوق على نفسه، ولفتت إلى أن مريم الخشت قدمت أداءً لافتًا بالنسبة لها وأنها لأول مرة تشهادها تمثل بهذه القوة.

وأضافت مها متبولي ، أن الجزء الاكبر من الإبداع كان من مخرج المسلسل هانى خليفة ، الذي وصفته بالعب قرية مؤكدة أن أعماله تتميز بإتقانه الشديد وحرصه على خروج التفاصيل بصورة متكاملة.

مها متبولي تعلق على انتقاداته مسلسل طالع نازل

وعن الانتقادات التي طالت بعض أحداث المسلسل ، قالت مها متبولي إن هذا الرأي خالي تماما من الدقة ، مؤكدة أنها شاهدت العديد من القضايا فى الواقع التى تشابه أحداث المسلسل وأنه لا يمكن افتراض أن جميع الأشخاص يتصرفون بالمنطق نفسه عند التعرض للخيانة.

وأكدت مها متبولي أن العمل يقدم قصة واقعية، مشيدة بالسيناريو وبأداء منى زكي، معتبرة أن المسلسل يمثل محطة مميزة في مشوارها الدرامي.