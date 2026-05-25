مها متبولي تنتقد فيلم أسد : لا أفهم كيف وافقت الرقابة عليه | خاص

انتقدت الناقدة الفنية مها متبولي فيلم أسد بطولة محمد رمضان الذى يعرض حاليا فى دور العرض السينمائية، مؤكدة أن العمل يثير تساؤلات حول معالجته التاريخية، معربة عن دهشتها من إجازته رقابيًا، رغم إشادتها بموهبة بطل الفيلم.

وقالت مها متبولي في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” ، ان فيلم "أسد" يثير العديد من التساؤلات بشأن معالجته التاريخية، مؤكدة أنها لا تفهم كيف حصل العمل على موافقة الرقابة. 

وأوضحت أن الفيلم يتضمن مشاهد وصورًا لا تتوافق، من وجهة نظرها، مع الحقبة التاريخية التي يتناولها، مشيرة إلى أن طريقة تقديم بعض الأحداث التى تمثل تشويها للتاريخ.

وأضافت مها متبولى ، أن المخرج محمد دياب ركز بشكل كبير على العناصر البصرية داخل العمل مثل الصورة والإضاءة والديكورات، أكثر من تركيزه على أداء الممثلين وتفاصيل الشخصيات.

وعن أداء محمد رمضان، أكدت أن ظهوره في الفيلم جاء عاديًا مقارنة بإمكاناته الفنية، رغم أنها تعتبره ممثلًا موهوبًا ويمتلك قدرات كبيرة سبق أن قدمها في أعمال أخرى حققت نجاحًا لافتًا.

فيلم أسد 

ويُعرض حاليا فيلم “أسد” فى دور العرض السينمائية وينافس ضمن أفلام عيد الأضحى 2026. 

أحداث فيلم أسد 

الفيلم  تدور أحداثه في حقبة تاريخيّة حول شاب  ويلعبه محمد رمضان وفتاة تلعبها رزان جمال يقعان بالحب ويتزوجان سرا، وتتحول قصتهما لصراع كبير بين طبقتين اجتماعيتين وتشتعل ثورة كبري. 

يقود الفريق الأول في هذه الحرب والي مصر نفسه وحاكمها القوي ويلعبه ماجد الكدواني ضيف شرف الفيلم ، اماً الفريق الآخر يقوده ولي عهده الشاب العائد من باريس . والذي يسعي لتصبح القاهرة متحضرة مثل المدن الاوربية سنة 1876. والذي يلعبه أحمد داش 
استغرق تصوير الفيلم عامين بميزانية ضخمة، واستعان المخرج بفريق اكشن عالمي.

الفيلم من إنتاج شركات جود فيلوز - موسى ابو طالب - و سكوب - عماد السيد أحمد و رودولف دعبول - و بيج تايم و توزيع شركة إمباير. 
وهو من تاليف الإخوة محمد و خالد و شيرين دياب و إخراج محمد دياب و يشارك في بطولته علي قاسم وكامل الباشا وإيمان يوسف ومصطفى شحاتة وإسلام مبارك وعمرو القاضي. 

