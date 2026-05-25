9 مليارات جنيه بيومين| تدخل عاجل من اتحاد البنوك لأزمة سيولة الماكينات

كشف محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الأهلي، تفاصيل جديدة شكاوى من نقص السيولة النقدية في ماكينات البنوك وقبل إجازة عيد الأضحى.



وأكد محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الأهلي، في مداخلة هاتفية لبرنامج إستوديو اكسترا، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، مساء اليوم الإثنين، أن البنك الأهلي سحب منه 9 مليارات جنيه في يومين فقط، وفي العادي كان يتم سحب 2 مليار جنيه، متابعا أن عملنا مبالغ كبيرة كاش في الماكينات.

ماكينات الصرف الآلي

هناك زحام على ماكينات الصرف الآلي والجميع يتكدس أمام الماكينات

وتابع محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الأهلي، أن هناك زحاما على ماكينات الصرف الآلي والجميع يتكدس أمام الماكينات، لافتا إلى اتخاذ كافة الاحتياطيات اللازمة لهذا الأمر.

البنك الأهلي وبنك مصر بهما 13 ألف ماكينة

وأكمل محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الأهلي، أن 9 مليارات جنيه تم سحبها من ماكينات البنك الأهلي خلال يومين فقط، مستدركا أن البنك الأهلي وبنك مصر بهما 13 ألف ماكينة.

