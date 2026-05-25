هواوي تطلق وحدة تخزين خارقة بسعة 122 تيرابايت لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

حققت شركة هواوي الصينية طفرة تكنولوجية وعقدية غير مسبوقة، بنجاحها في تطوير وحدة تخزين من نوع وميض الحالة الصلبة (SSD) بسعة عملاقة تصل إلى 122 تيرابايت.

وأفادت تقارير فنية صادرة اليوم، بأن هذا الإنجاز الهندسي الجديد يمثل صفعة قوية للقيود التجارية والرقابية المفروضة عليها، حيث تم تصنيع الوحدة بالاعتماد بالكامل على سلاسل إمداد وتقنيات محلية صينية مستقلة لعام 2026.

سعة تخزينية مرعبة وكفاءة طاقة استثنائية

تستهدف هواوي من خلال وحدة التخزين الجديدة تلبية الطلب المتزايد على معالجة البيانات الضخمة داخل خوادم مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وتتميز الوحدة بقدرتها على تقديم كثافة تخزينية ضاعفت من خلالها السعات المتاحة حالياً في الأسواق العالمية، مع خفض استهلاك الطاقة الكهربائية ومعدلات الانبعاثات الحرارية بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالوحدات التقليدية، مما يعزز من كفاءة التشغيل المستمر للخوادم السحابية.

تجاوز القيود الأمريكية والاعتماد على الذات

برهنت التكنولوجيا المصممة للوحدة على قدرة مهندسي هواوي على ابتكار رقاقات تحكم وذاكرة وميضية متطورة "NAND Flash" متجاوزين بها حظر المعدات والبرمجيات الأمريكية.

وحرصت الشركة الصينية على بناء معمارية برمجية مخصصة لإدارة تدفق البيانات اللحظي بأعلى مستويات الأمان السيبراني، وهو ما يضمن استقلالية البنية التحتية الرقمية الحساسة لبكين وحمايتها من أي ثغرات أو عقوبات خارجية مفاجئة.

آفاق واعدة للشركات ومستقبل الحوسبة في الشرق الأوسط

تمنح هذه الترقية العتادية قلاع الأعمال والمؤسسات الكبرى آفاقاً واعدة لتقليص المساحات الفيزيائية المخصصة لغرف الخوادم داخل الشركات.

وأوضح الخبراء التقنيون أن توافر هذه السعات العملاقة لعام 2026 سيساهم في خفض تكاليف الاستضافة السحابية لشركات البرمجة والذكاء الاصطناعي، وسط توقعات بوصول هذه التقنية قريباً إلى الأسواق المصرية والعربية لدعم المشروعات القومية للتحول الرقمي فائق السرعة.

يؤكد إطلاق هواوي لوحدة التخزين سعة 122 تيرابايت أن سياسات الحظر التجاري لم تنجح سوى في تسريع وتيرة الاستقلال التكنولوجي الصيني؛ ومع دخول هذه الوحدات مرحلة الإنتاج الكمي.

ستشتعل المنافسة الشرسة في سوق الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، لتثبت البرمجيات والعتاد المبتكر يوماً بعد يوم أن لغة الأرقام والصمود الهندسي هي المحرك الفعلي لرسم ملامح الخريطة الرقمية الجديدة.