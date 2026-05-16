بمساعدة هواوي.. مازيراتي الإيطالية تطلق أول سيارة كهربائية صينية

في خطوة تمثل تحولاً تاريخيًا كبيرًا عن الجذور الإيطالية التقليدية، كشفت تقارير صحفية موثوقة في مايو 2026 عن دخول مجموعة ستيلانتس المالك الرسمي لعلامة مازيراتي في مفاوضات متقدمة مع عملاق التكنولوجيا الصيني هواوي وشركة جاك الصينية لصناعة السيارات.

وتهدف هذه المحادثات إلى التطوير المشترك للجيل القادم من سيارات مازيراتي الكهربائية بالكامل.

ويأتي هذا التحرك الاستراتيجي في وقت احتفالي مميز يتزامن مع احتفال مازيراتي بمرور 100 عام على تأسيس شعار الرمح الثلاثي الشهير، مدفوعاً برغبة الإدارة في مواجهة تراجع المبيعات العالمية وتطوير التقنيات الرقمية المتقدمة لعام 2026.

التوزيع الهيكلي للمشروع رهان صيني خالص بأناقة إيطالية لعام 2026

وفقًا للمعلومات المسربة، فإن هذا التعاون الرباعي سيعتمد على تقسيم تخصصي صارم؛ حيث ستتولى مازيراتي مسؤولية التصميم الخارجي والداخلي الفاخر لضمان الهوية البصرية العريقة للعلامة، بينما ستقود شركة هواوي عمليات التخطيط التقني وتقديم التكنولوجيا الذكية والبرمجيات للمقصورة، في حين ستتكفل شركة جاك الصينية بعمليات البحث والتطوير الهندسي المشترك والتصنيع الفعلي داخل مصانعها المتطورة.

ومن المتوقع أن يثمر هذا التعاون عن طراز مخصص للسوق المحلية الصينية تحت علامة مايكسترو التجارية، بينما ستحمل النسخة المخصصة للأسواق العالمية وشمال إفريقيا شعار مازيراتي الرسمي لعام 2026.

تحديات التحول الرقمي والتطلعات الإنتاجية بحلول عام 2027

رغم أن الاتفاق التجاري الرسمي لم يوقع نهائيًا بعد، إلا أن عمليات التطوير الهندسي المبدئي للمركبة قد بدأت بالفعل خلف الأبواب المغلقة.

وتسعى ستيلانتس من خلال هذه الشراكة إلى تدارك التأخر التقني في أنظمة القيادة الذاتية والمقصورات الذكية التي عانت منها طرازاتها الكهربائية السابقة مقارنةً بالمنافسين.

ومع التخطيط لبدء الإنتاج التجاري الواسع في النصف الثاني من عام 2027، يُتوقع أن تقدم مازيراتي مفهومًا جديدًا يمزج بين الأداء الديناميكي والرفاهية الرقمية فائقة التطور، لتثبت قدرتها على الاستمرار كعلامة تجارية رائدة في العصر الجديد للسيارات الكهربائية لعام 2026.