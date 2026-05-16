ارتفاع عدد الشهداء إلى 8 جراء غارات إسرائيلية على مدينة غزة

أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بارتفاع عدد الشهداء إلى 8 في غارات إسرائيلية على مدينة غزة مساء أمس، الجمعة.

حصيلة ضحايا الإبادة

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم، السبت، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72757 شهيدا، و172645 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت المصادر ذاتها بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 13 شهيدا، أحدهم متأثرا بجروحه، و57 إصابة.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 870 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 2,543، فيما جرى انتشال 771 جثمانا.

وأفادت بوفاة فلسطيني نتيجة انهيار مبنى، ما يرفع عدد الضحايا نتيجة انهيار المباني إلى 30 حالة.

ولا يزال عدد ضخم من ضحايا الإبادة الجماعية تحت الأنقاض في غزة، بعد عمليات تصفية وحشية للسكان منذ عام 2023.