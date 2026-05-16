مدبولي: عملية تطوير شاملة للقاهرة التاريخية والخديوية

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن تدشين مبادرة "شارع الفن" في منطقة مثلث البورصة وشارع الشريفين، بهدف تحويل المنطقة إلى مركز ثقافي وفني يعكس التراث المصري ويجذب الزوار والسياح.

إحياء الحرف التراثية:

أكد مدبولي حرص الحكومة على إحياء الحرف التراثية والمهن اليدوية القديمة، مشيراً إلى أن المشروع يشمل تطوير المباني التراثية والشوارع المحيطة بها بما يليق بمكانة القاهرة التاريخية والخديوية.

تطوير شامل للبنية التحتية:

أوضح رئيس الوزراء أن عملية التطوير تشمل تحسين المرافق العامة والميادين والشوارع، مع الحفاظ على الطابع المعماري الفريد للمدينة، لتوفير بيئة حضرية متكاملة للمواطنين والزوار.