مكنتش مصدق.. عبد الرحمن أبو زهرة يتأمل مشواره الفني بكلمات مؤثرة قبل وفاته

استعاد الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة تفاصيل مشواره الفني الطويل، خلال لقاء تلفزيوني سابق مع الإعلامي محمود سعد، متحدثًا عن رحلته الممتدة في الدراما والسينما المصرية.

وأعرب أبو زهرة عن دهشته من حجم ما حققه طوال سنوات عمله، مؤكدًا أنه كان أحيانًا يتأمل مشواره غير مصدق لكل تلك الأعمال والنجاحات التي قدمها.

وأوضح أن النجاح الحقيقي بالنسبة له لم يكن الشهرة فقط، بل الاستمرار وترك أثر لدى الجمهور.

ووصف الفن بأنه رحلة حياة كاملة عاشها بكل تفاصيلها، وقد لاقت تصريحاته تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعادة تداولها مؤخرًا.

