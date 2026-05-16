رئيس الرعاية الصحية: من يملك البيانات يملك بترول المستقبل

شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، كمتحدث رئيسي في الجلسة رفيعة المستوى بعنوان «الذكاء الاصطناعي في الطب: من الاستشراف العلمي إلى التطبيق الإكلينيكي على المستوى الدولي».

وذلك ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي السابع عشر «روسيا – العالم الإسلامي: منتدى قازان 2026»، والذي يُعقد خلال الفترة من 12 إلى 17 مايو 2026 بمركز المعارض الدولي «قازان إكسبو» بجمهورية تتارستان الروسية، بمشاركة واسعة من قادة الحكومات وصناع القرار وخبراء التكنولوجيا والرعاية الصحية من مختلف دول العالم.

وشهدت الجلسة مشاركة دولية رفيعة المستوى من روسيا وكازاخستان وماليزيا والهند، حيث ترأست الجلسة آنا ميشيرياكوفا، الرئيس التنفيذي لمنصة AI Third Opinion، فيما شارك بها كل من يربول أوسبانوف نائب وزير الصحة بجمهورية كازاخستان والمسئول عن مشروع التحول في الصحة الرقمية، والدكتور موراليثاران باراماسوا خبير تنظيم البرمجيات كأجهزة طبية (SaMD) من ماليزيا، إلى جانب إيليا بيرشين أجيث أبراهام من جامعة إنوبوليس – الهند، والمتخصصين في الذكاء الاصطناعي للتصوير الطبي والحوسبة الحيوية.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي

وخلال كلمته، أكد الدكتور أحمد السبكي أن «من يملك البيانات يملك بترول المستقبل»، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعمل حاليًا على إنشاء أول مركز وطني لعلوم البيانات الصحية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، بما يعزز قدرة الدولة على بناء منظومة صحية ذكية قائمة على التحليل الدقيق والتنبؤ ودعم القرار الطبي.

وأوضح أن مصر تدخل بقوة عصر الذكاء الاصطناعي الطبي من خلال بنية رقمية متطورة تعتمد على بيانات وطنية مدققة تضم أكثر من 6.5 مليون سجل صحي إلكتروني، وما يقرب من نصف مليار صورة أشعة مؤرشفة، إلى جانب مئات الملايين من الوصفات الطبية الإلكترونية، بما يتيح بناء خوارزميات متقدمة للتنبؤ الصحي والتشخيص الآلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وأشار رئيس الهيئة ، إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تعمل منذ خمس سنوات على مشروع «عقل هيئة الرعاية الصحية»، كنموذج وطني متكامل يضم عدة مساعدات للذكاء الاصطناعي لدعم التشغيل الطبي والإداري واتخاذ القرار، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق المشروع قريبًا كأول منتج للمركز الوطني لعلوم البيانات الصحية بالهيئة.

واستعرض الدكتور السبكي خلال الجلسة رؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية لدمج الذكاء الاصطناعي داخل منظومة الرعاية الصحية المصرية باعتباره ركيزة تشغيلية أساسية، وليس مجرد أداة مساعدة، بما يسهم في رفع كفاءة القرار الطبي، وتحسين جودة التشخيص، وتعزيز مخرجات الرعاية الصحية، مؤكدًا أن المشاركة في هذه الجلسة تأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التميز وتحويل التجربة المصرية في التأمين الصحي الشامل إلى نموذج عالمي قابل للتصدير والتطبيق.

كما أكد أن الذكاء الاصطناعي في الطب يمثل نقطة تحول عالمية لإعادة تشكيل مستقبل التشخيص وإدارة النظم الصحية وتحقيق الكفاءة والاستدامة، مشيرًا إلى أن منتدى قازان يمثل منصة دولية مهمة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والقوى الصاعدة في مجالات الطب الرقمي والذكاء الاصطناعي وتوطين التكنولوجيا الطبية الحديثة.

واختتم الدكتور أحمد السبكي مشاركته بالتأكيد على أن جلسة الذكاء الاصطناعي في الطب بمنتدى قازان 2026 تمثل منصة عالمية مهمة لتبادل الخبرات بين الشرق والغرب وبناء مستقبل صحي يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا والبيانات، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية أصبحت اليوم نموذجًا ملهمًا في المنطقة يعكس قدرة الدول النامية على قيادة التحول الرقمي الصحي عالميًا وليس فقط مواكبته.