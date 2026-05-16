محافظ بورسعيد يصرف مساعدات مالية وعينية متنوعة لـ 50 حالة إنسانية

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، عقد لقاءات "الخير" بالمحافظة للمرة الرابعة على التوالي، في إطار استمرار جهود لجنة المساعدات الإنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك تأكيدًا على حرص المحافظة على تعزيز جهود الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق الدعم المقدم للمواطنين، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المستحقة، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظه والنائب حسن عمار عضو مجلس النواب والنائبة مروة حلاوة عضو مجلس النواب والنائب محمد سلامه عضو مجلس الشيوخ ، و السيد مسلم مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتور إسماعيل الحفناوي رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، و محمد حلمي مدير مديرية التموين، و رشا الحمامي مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام.

مساعدات مالية وعينية متنوعة تشمل مواد غذائية ولحوم للحالات الإنسانية بالتزامن مع قرب عيد الأضحى

وخلال اللقاء، استقبل محافظ بورسعيد 50 حالة إنسانية من أبناء المحافظة، حيث تم تقديم مساعدات مالية وعينية متنوعة شملت مواد غذائية ولحومًا، وعدد من أوجه الدعم الأخرى، وذلك بهدف تلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية وتوفير أوجه الرعاية اللازمة لها، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأكد محافظ بورسعيد أن منظومة عمل لجنة المساعدات الإنسانية تعتمد على آليات واضحة ومدروسة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، حيث يتم استقبال طلبات المواطنين وفحصها ودراسة الحالات من خلال لجنة مختصة لتحديد مدى الاستحقاق، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية ووصول أوجه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا

وأشار المحافظ إلى استمرار تنظيم هذه اللقاءات بصورة دورية، تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية والاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية، مع التوسع في قاعدة المستفيدين للوصول إلى أكبر عدد من الحالات الإنسانية بالمحافظة

وأوضح محافظ بورسعيد أن: "الوصول إلى الأسر التي تحتاج إلى الدعم والرعاية يمثل أحد أهم أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، فهدفنا هو أن تصل أوجه المساندة إلى مستحقيها بصورة سريعة وفعالة، من خلال العمل الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين، بما يضمن تلبية احتياجاتهم وتحقيق حياة أكثر استقرارًا لهم."

وفي ختام اللقاء، أعرب المواطنون عن تقديرهم لهذه المبادرة الإنسانية، مثمنين حرص محافظ بورسعيد على التواصل المباشر معهم والاستماع إلى مطالبهم والعمل على توفير الدعم اللازم لهم، بما يسهم في تخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشتهم.