بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

أعلن جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد عن انقطاع المياه مؤقتًا عن عدد من المناطق بالمدينة.

كسر مفاجئ بخط المياه

وذلك نتيجة حدوث كسر مفاجئ بخط المياه، مؤكدًا الدفع بفرق الصيانة للعمل على إصلاح العطل وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية في أسرع وقت.

مناطق قطع المياه

وأوضح الجهاز أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه تشمل: تيامو سيتي، كمبوند كايرو جيت، كمبوند بلس جيت، منطقة الريفيرا.

موعد عودة المياه

وأشار جهاز المدينة إلى أن مدة الإصلاح المتوقعة تصل إلى نحو 6 ساعات، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة تشغيل الخدمة بشكل كامل.

وأكد الجهاز استمرار العمل على مدار الساعة للانتهاء من الإصلاحات بأسرع وقت ممكن، معربًا عن اعتذاره للمواطنين عن هذا العطل المفاجئ.