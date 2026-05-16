قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التضامن: وصول 5647 حاجاً للأراضي المقدسة.. والبعثة توفر كافة الخدمات للجمعيات الأهلية
متحدث «التعليم»: المدارس المصرية اليابانية تتوسع إلى 103 مدارس العام الدراسي المقبل
اللهم بك أصبحنا.. اغتنم أذكار الصباح ورددها الآن
24 كاميرا.. 3 قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة
عيد مع أهلك.. السكة الحديد تعلن عن مواعيد القطارات الإضافية لعيد الأضحى 2026
استقرار العملات الأجنبية بالبنوك.. الإسترليني فوق 71جنيهًا واليورو 62
مقتل وإصابة عمال إثر انهيار جسر متهالك خلال أعمال هدمه في باكستان
المجازفة مرفوضة.. كيف يعوض الزمالك الغيابات أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية؟
حزمة توجيهات من وزيرة الإسكان لهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن
مأساة تهز لامبيدوزا.. وفاة رضيعة حديثة الولادة فور وصولها إلى سواحل إيطاليا
مقتل وإصابة 12 شخصاً في انفجار وحريق هائل في مصنع للأخشاب بولاية مين
الموجة الحارقة تضرب مصر.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في عيد الأضحي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

يقلل الأمراض المزمنة.. ماذا يحدث للجسم عند شرب الشاي الاخضر يوميا؟

الشاي الاخضر
الشاي الاخضر
نهى هجرس

الشاي الأخضر من أكثر المشروبات شعبيةً في العالم، فهو مشروب منعش، ذو نكهة ترابية، ولذيذ للغاية، كما أنه غنيّ بالمركبات المفيدة، مما يجعله من أكثر المشروبات صحةً. 

ولكن كيف يؤثر على الجسم والعقل تحديدًا؟ 

فوائد الشاي الاخضر 

- يقلل من خطر الإصابة بالأمراض

قد يُساهم إدخال الشاي الأخضر ضمن نظامك الغذائي في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، ويعود ذلك إلى غناه بمضادات الأكسدة ، وخاصةً إيبيغالوكاتشين غالات (EGCG)،  مضادات الأكسدة تعمل كدروع واقية للخلايا السليمة، فتحميها من التلف المعروف بالإجهاد التأكسدي.

- يعزز الطاقة والصفاء الذهني

يحتوي الشاي الأخضر على كميات معتدلة من الكافيين، تتراوح عموماً بين 20 و45 ملليغراماً لكل كوب ، وذلك حسب طريقة تحضيره"، وهذه الكمية أقل من الكمية نفسها الموجودة في الشاي الأسود (40 إلى 70 ملليغراماً) والقهوة (95 إلى 200 ملليغراماً.

- يدعم صحة الدماغ

بفضل مزيج الكافيين، والثيانين، ومضادات الأكسدة مثل إيبيغالوكاتشين غالات (EGCG)، يُعدّ الشاي الأخضر مشروبًا مفيدًا للدماغ، “يعزز الكافيين اليقظة والأداء الإدراكي، بينما يُساعد الثيانين على الاسترخاء وتحسين التركيز”، إضافةً إلى ذلك، يحمي إيبيغالوكاتشين غالات (EGCG) ومضادات الأكسدة الأخرى الموجودة في الشاي الأخضر الخلايا العصبية من الإجهاد التأكسدي، وقد تُحفّز نمو خلايا عصبية جديدة، تُساهم هذه المركبات في دعم الذاكرة والانتباه ووظائف الدماغ بشكل عام، وقد تُقلّل من خطر الإصابة بالأمراض التنكسية العصبية مع مرور الوقت.

الشاي الاخضر فوائد الشاي الاخضر مضادات الأكسدة الكافيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه

صورة تعبيرية

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

الشقيقتين

من خلافات النفقة إلى قفص الجنايات.. القصة الكاملة لسجن ابنتين 3 سنوات في قضية تزوير بـ أسيوط

أمريكا

أمريكا تعلن اعتقال القيادي محمد باقر الساعدي .. من هو؟

مرتبات

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

إمام عاشور

شوبير يكشف موقف إمام عاشور من التجديد مع الأهلي

خوان بيزيرا

أمير هشام يكشف تشكيل الزمالك أمام اتحاد العاصمة.. ومفاجأة بشأن بيزيرا

صلاح

بمشاركة صلاح.. أستون فيلا يكتسح ليفربول برباعية في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

نانسي عجرم

بفستان لامع... نانسي عجرم تتألق في أحدث ظهور

النجرسكو

طريقة عمل نجرسكو الدجاج في الفرن

النظر

فاكهة صيفية ترطب الجسم وتعالج العينين.. اكتشفها

بالصور

للنشر ١٢ونص)) فستان لافت.. رانيا أبو النصر تستعرض رشاقتها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

فستان لافت .. نسرين آمين تستعرض رشاقتها في ظهور مبهر

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

في عيد ميلادها 43 .. 10 صور تكشف جمال نانسي عجرم

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف .. ابتعد عنها

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد