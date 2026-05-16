يقلل الأمراض المزمنة.. ماذا يحدث للجسم عند شرب الشاي الاخضر يوميا؟

الشاي الأخضر من أكثر المشروبات شعبيةً في العالم، فهو مشروب منعش، ذو نكهة ترابية، ولذيذ للغاية، كما أنه غنيّ بالمركبات المفيدة، مما يجعله من أكثر المشروبات صحةً.

ولكن كيف يؤثر على الجسم والعقل تحديدًا؟

فوائد الشاي الاخضر

- يقلل من خطر الإصابة بالأمراض

قد يُساهم إدخال الشاي الأخضر ضمن نظامك الغذائي في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، ويعود ذلك إلى غناه بمضادات الأكسدة ، وخاصةً إيبيغالوكاتشين غالات (EGCG)، مضادات الأكسدة تعمل كدروع واقية للخلايا السليمة، فتحميها من التلف المعروف بالإجهاد التأكسدي.

- يعزز الطاقة والصفاء الذهني

يحتوي الشاي الأخضر على كميات معتدلة من الكافيين، تتراوح عموماً بين 20 و45 ملليغراماً لكل كوب ، وذلك حسب طريقة تحضيره"، وهذه الكمية أقل من الكمية نفسها الموجودة في الشاي الأسود (40 إلى 70 ملليغراماً) والقهوة (95 إلى 200 ملليغراماً.

- يدعم صحة الدماغ

بفضل مزيج الكافيين، والثيانين، ومضادات الأكسدة مثل إيبيغالوكاتشين غالات (EGCG)، يُعدّ الشاي الأخضر مشروبًا مفيدًا للدماغ، “يعزز الكافيين اليقظة والأداء الإدراكي، بينما يُساعد الثيانين على الاسترخاء وتحسين التركيز”، إضافةً إلى ذلك، يحمي إيبيغالوكاتشين غالات (EGCG) ومضادات الأكسدة الأخرى الموجودة في الشاي الأخضر الخلايا العصبية من الإجهاد التأكسدي، وقد تُحفّز نمو خلايا عصبية جديدة، تُساهم هذه المركبات في دعم الذاكرة والانتباه ووظائف الدماغ بشكل عام، وقد تُقلّل من خطر الإصابة بالأمراض التنكسية العصبية مع مرور الوقت.