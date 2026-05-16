الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

استقرار العملات الأجنبية بالبنوك.. الإسترليني فوق 71جنيهًا واليورو 62

ولاء عبد الكريم


استقرت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم السبت 16مايو 2026، داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية، دون تسجيل أي تحركات جديدة مقارنة بآخر تحديثات رسمية.
 

الدولار ثابت
 

وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 52.83 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع، محافظًا على مستوياته المستقرة منذ نهاية تعاملات أمس.
 

اليورو والإسترليني
 

وبلغ سعر اليورو الأوروبي نحو 61.85 جنيه للشراء و62.02 جنيه للبيع، فيما سجل الجنيه الإسترليني 71.38 جنيه للشراء و71.57 جنيه للبيع.
 

الدولار الكندي
 

ووصل سعر الدولار الكندي إلى 38.50 جنيه للشراء و38.61 جنيه للبيع خلال تعاملات اليوم.
 

العملات الأوروبية
 

وسجل الكرون الدنماركي نحو 8.72 جنيه للشراء و8.30 جنيه للبيع، بينما بلغ الكرون النرويجي 5.72 جنيه للشراء و5.75 جنيه للبيع.
كما سجل الكرون السويدي نحو 5.66 جنيه للشراء و5.68 جنيه للبيع.
 

الفرنك السويسري
 

ووصل سعر الفرنك السويسري إلى 67.56 جنيه للشراء و67.75 جنيه للبيع، وسط استقرار نسبي في سوق الصرف.
 

العملات الآسيوية
 

وسجل سعر الـ100 ين ياباني نحو 33.45 جنيه للشراء و33.54 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر اليوان الصيني 7.78 جنيه للشراء و7.80 جنيه للبيع.
 

الدولار الأسترالي
 

كما سجل الدولار الأسترالي نحو 38.24 جنيه للشراء و38.36 جنيه للبيع خلال تعاملات  اليوم.

لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

من خلافات النفقة إلى قفص الجنايات.. القصة الكاملة لسجن ابنتين 3 سنوات في قضية تزوير بـ أسيوط

أمريكا تعلن اعتقال القيادي محمد باقر الساعدي .. من هو؟

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

شوبير يكشف موقف إمام عاشور من التجديد مع الأهلي

أمير هشام يكشف تشكيل الزمالك أمام اتحاد العاصمة.. ومفاجأة بشأن بيزيرا

بمشاركة صلاح.. أستون فيلا يكتسح ليفربول برباعية في الدوري الإنجليزي

عباس شومان: فصل لربك وانحر دليل قاطع على ثبوت شعيرة الأضحية

التوبة.. اعرف حقيقتها والفرق بينها وبين الاستغفار ولماذا كان يتوب النبي وهو المعصوم

علي جمعة: التوبة ليست ندما عابرا بل رجوع صادق لله ومراجعة دائمة للنفس

فستان لافت.. رانيا أبو النصر تستعرض رشاقتها

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

