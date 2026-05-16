استقرار العملات الأجنبية بالبنوك.. الإسترليني فوق 71جنيهًا واليورو 62



استقرت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم السبت 16مايو 2026، داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية، دون تسجيل أي تحركات جديدة مقارنة بآخر تحديثات رسمية.



الدولار ثابت



وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 52.83 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع، محافظًا على مستوياته المستقرة منذ نهاية تعاملات أمس.



اليورو والإسترليني



وبلغ سعر اليورو الأوروبي نحو 61.85 جنيه للشراء و62.02 جنيه للبيع، فيما سجل الجنيه الإسترليني 71.38 جنيه للشراء و71.57 جنيه للبيع.



الدولار الكندي



ووصل سعر الدولار الكندي إلى 38.50 جنيه للشراء و38.61 جنيه للبيع خلال تعاملات اليوم.



العملات الأوروبية



وسجل الكرون الدنماركي نحو 8.72 جنيه للشراء و8.30 جنيه للبيع، بينما بلغ الكرون النرويجي 5.72 جنيه للشراء و5.75 جنيه للبيع.

كما سجل الكرون السويدي نحو 5.66 جنيه للشراء و5.68 جنيه للبيع.



الفرنك السويسري



ووصل سعر الفرنك السويسري إلى 67.56 جنيه للشراء و67.75 جنيه للبيع، وسط استقرار نسبي في سوق الصرف.



العملات الآسيوية



وسجل سعر الـ100 ين ياباني نحو 33.45 جنيه للشراء و33.54 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر اليوان الصيني 7.78 جنيه للشراء و7.80 جنيه للبيع.



الدولار الأسترالي



كما سجل الدولار الأسترالي نحو 38.24 جنيه للشراء و38.36 جنيه للبيع خلال تعاملات اليوم.