الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

محمد يحيي

يستعد أكثر من 4.5 مليون موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من صباح الثلاثاء المقبل؛ لاستقبال حدثًا سعيدًا قبل حلول عيد الأضحي المبارك.

تبدأ وزارة المالية اعتبارا من الثلاثاء المقبل أي بعد 3 أيام من الأسبوع الجارى؛ في صرف مرتبات شهر مايو 2026؛ لكل العاملين بالدولة وعلى مستوى المحافظات والمدن المصرية بمختلف الجهات الحكومية.

من واقع الأرقام الرسمية فإن أكثر من 58 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة ستصرف رواتب موظفيها عن شهر مايو 2026؛ قبل بدء احتفالات عيد الأضحي المبارك.

لماذا الصرف مبكرًا

بحسب التقارير الرسمية والتعليمات الصادرة من القيادة السياسية للحكومة سواء رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية؛ بالتعجيل في صرف مرتبات الموظفين بالحكومة خصوصًا في فترات الأعياد والمناسبات الرسمية والدينية منعًا لتاثر الملايين من الأسر المصرية بتأخر صرف مرتبات الموظفين بالدولة.

تقوم وزارة المالية في الوقت الحالي بالتنسيق مع الجهاز المصرفي  لتحويل المرتبات للموظفين  بأكثر من 58 جهة حكومية من الوزارات والهيئات التابعة والمستقلة؛ عبر الحسابات البنكية لكل العاملين بالدولة على اختلاف درجاتهم الوظيفية دون تمييز.

تقوم وزارة المالية بصرف مرتبات شهر مايو على مدار 5 أيام متصلة تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 19 حتي الخميس 21 من مايو الجاري ولمدة 3 أيام متصلة؛ ثم ستكملها يومي الأحد والإثنين الموافقان 24 و 25 من نفس الشهر.

وبحسب التعليمات التي صدرت لوزارة المالية من قبل القيادة السياسية بالتيسير على الموظفين بالدولة لتقليل تبعات التداعيات الجيوسياسية و تلبية احتياجات ذويهم وأسرهم و الوفاء بالالتزامات الشهرية الخاصة بهم قبل حلول عيد الأضحي المبارك؛ فإن الجهات المعنية داخل الوزارة تقوم بتعجيل عمليات صرف المرتبات.

تفاصيل الصرف

وفقا للتعليمات التي أقرها أحمد كجوك، وزير المالية، مؤخرا والتي تتضمن توجيه الجهات الإدارية بمختلف المؤسسات الحكومية سواء الهيئات الاقتصادية والخدمية ووحدات التنمية المحلية وغيرها من الجهات الخاضعة للموازنة العامة و غيرها.

وستبدأ مواعيد صرف مرتبات شهر مايو اعتبارا من الثلاثاء  19 حتي الخميس الموافق 21 من نفس الشهر ولمدة 3 أيام.

ويتم استكمال عمليات صرف المرتبات الجديدة يوم الأحد 25 مايو حتي الإثنين 26 من نفس الشهر ولمدة يومين آخرين.

وتأتي تلك التحركات في اطار توجهات وزارة المالية لتبكير عمليات صرف المرتبات والأجور وتقليل الأعباء الشهرية على الموظفين وذويهم قبل حلول عيد الأضحي المبارك.

الرئيس السيسي يرحب بالتعاون الاستثماري القائم بين مصر وشركة CMA – CGM الفرنسية

ماذا قال الرئيس للمالية ؟

قالت مصادر مسئولة بوزارة المالية لـ صدي البلد، إن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بعدم الإضرار بالموظفين أو التأثير على فرحة ذوييهم بالأعياد والمناسبات الدينية والعامة وبناءًا عليه تم الاهتمام بصرف المرتبات وخصوصًأ مرتبات شهر مايو 2026 مبكراً.

وفي هذا الصدد وجه  أحمد كجوك، وزير المالية؛ قطاع الحسابات والمديريات المالية بمختلف الجهات الحكومية سواء الوزارات والهيئات المختلفة على مستوي الجمهورية بمراعاة التزام الوزارات والهيئات التي لديها موازنات بالمواعيد المحددة بتحويل المرتبات لموظفيها.

الفئات التي ستصرف مرتب شهر مايو 2026

  • العاملين بقطاع الأعمال العام
  • العاملين الخاضعين للموازنة العامة
  • العاملين بالجهات الحكومية التابعة الوزارات والمصالح التابعة و المستقلة
  • العاملين بالهيئات الخدمية
  • العاملين بوحدات الهيئات المحلية
وفي تصريحات سابقة لوزير المالية أحمد كجوك، حيث أكد أن هناك تواصلًا مستمرًا بين وزارة المالية، وكل الجهات الإدارية لتعميق التنسيق المشترك لصالح العاملين بالدولة، والتيسير عليهم، وصون حقوقهم. 

وتبدأ وزارة المالية اعتبارًا من أول يوليو المقبل في صرف زيادات المرتبات وتطبيق الحد الأدني للاجور بقيمة 8 آلاف جنيه شهريا مع العلاوات الدورية والاستثنائية لكل الموظفين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو القوانين والكوادر الخاصة بتكلفة تبلغ 100 مليار جنيه الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية المقبلة.

