تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بمواني الهيئة بلغ (10) سفن وتم تداول (17000) طن بضائع و(590) شاحنة و(66) سيارة.

وأوضح المركز - في بيان اليوم /السبت/ - أن حركة الواردات شملت (5) سفن و(3000) طن بضائع و(261) شاحنة و(58) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (5) سفن و(14000) طن بضائع و(329) شاحنة و(8) سيارات .

واستقبل ميناء سفاجا ثلاث سفن وهي أمل، الحرية والرياض بينما غادرته السفينتان PELAGOS Express،و Pan LiLi.

وشهد ميناء نويبع تداول (8900) طن بضائع و(239) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين وسينا.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2414 راكبا.