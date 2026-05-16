الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عيد مع أهلك.. السكة الحديد تعلن عن مواعيد القطارات الإضافية لعيد الأضحى 2026

مواعيد القطارات الإضافية
خالد يوسف

بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وتيسيراً على جمهور الركاب، قررت هيئة السكة الحديد تشغيل مجموعة من القطارات الإضافية (علاوة على التشكيل اليومي المعتاد) المتجهة إلى الوجه القبلي، مع تخصيص قطارات معينة لأهالي النوبة والأندية الرياضية والاتحاد النوعي.

القطارات الإضافية المخصصة للجمهور (رحلات يومية)

1. قطارات تالجو الفاخرة (21 مايو إلى 7 يونيو)

قطار 2040 (القاهرة / أسوان): يتحرك يومياً (من 21 مايو إلى 6 يونيو) الساعة 20:20 (مساءً) ويصل أسوان الساعة 08:10 صباح اليوم التالي.

قطار 2041 (أسوان / القاهرة): يتحرك يومياً (من 22 مايو إلى 7 يونيو) الساعة 19:20 (مساءً) ويصل القاهرة الساعة 07:15 صباحاً.

2. قطارات مكيفة القياسية (21 مايو إلى 7 يونيو)

قطار 1938 (القاهرة / أسوان): يتحرك يومياً الساعة 21:50 ويصل أسوان الساعة 10:05 صباحاً.

قطار 1939 (أسوان / القاهرة): يتحرك يومياً الساعة 22:30 ويصل القاهرة الساعة 11:15 صباحاً.

3. قطارات الدرجة الثالثة المكيفة (21 مايو إلى 7 يونيو)

قطار 1948 (القاهرة / أسوان): يتحرك في ليلة (21/22 مايو حتى 6/7 يونيو) الساعة 00:35 (بعد منتصف الليل) ويصل أسوان الساعة 12:30 ظهراً.

قطار 1949 (أسوان / القاهرة): يتحرك يومياً الساعة 21:30 ويصل القاهرة الساعة 10:25 صباحاً.

قطار 1942 (القاهرة / أسوان): يتحرك في ليلة (21/22 مايو حتى 6/7 يونيو) الساعة 01:20 (بعد منتصف الليل) ويصل أسوان الساعة 14:20 ظهراً.

قطار 1943 (أسوان / القاهرة): يتحرك يومياً الساعة 19:55 ويصل القاهرة الساعة 09:15 صباحاً.

قطارات الجمهور المخصصة لأيام محددة (رحلات فريدة)

قطار 1930 (مكيف - القاهرة / أسوان)

يعمل يوم 21 مايو فقط: قيام 22:40، وصول 10:50 صباحاً.

يعمل يوم 23 مايو فقط: قيام 18:10، وصول 06:15 صباحاً.

قطار 1931 (مكيف - أسوان / القاهرة)

يعمل يومي 22 و24 مايو فقط، قيام 21:45، وصول 10:35 صباحاً.

قطار 1936 (مكيف - الإسكندرية / أسوان)

يعمل يوم 25 مايو فقط، قيام 19:20، وصول 12:00 ظهراً. (تتحرك فوارغ القطار للجمهور من القاهرة للإسكندرية نفس اليوم الساعة 14:10).

قطار 1937 (مكيف - أسوان / القاهرة): يعمل يوم 26 مايو فقط، قيام 21:45، وصول 10:35 صباحاً.

قطارات المخاصيص (النوبة، الجعافرة، والاتحاد النوعي)

(جميعها قطارات تهوية ديناميكية)

1. الأندية النوبية (القاهرة والإسكندرية)

من القاهرة إلى أسوان

قطار 2244: يوم 25 مايو فقط، قيام الساعة 18:35.

قطار 2246: يوم 25 مايو فقط، قيام الساعة 19:35.

من أسوان إلى القاهرة

قطاري 2245 و2247: يوم 1 يونيو فقط، القيام الساعة 18:20 والساعة 17:40 على التوالي.

خط الإسكندرية / أسوان

قطار 2248 (إلى أسوان): يوم 25 مايو فقط، قيام 17:40. (الفرغ للجمهور من القاهرة للإسكندرية الساعة 05:40 صباحاً).

قطار 2249 (إلى الإسكندرية): يوم 4 يونيو فقط، قيام 21:50. (الفرغ للجمهور من الإسكندرية للقاهرة يوم 5 يونيو الساعة 17:30).

2. نادى الجعافرة الرياضي بالإسكندرية

قطار 2250 (الإسكندرية / أسوان): يوم 25 مايو فقط، قيام 15:20. (الفرغ للجمهور من القاهرة للإسكندرية الساعة 00:10).

قطار 2251 (أسوان / الإسكندرية): يوم 5 يونيو فقط، قيام 14:15. (الفرغ للجمهور من الإسكندرية للقاهرة يوم 6 يونيو الساعة 11:50).

3. الاتحاد النوعي بالقاهرة

من القاهرة إلى أسوان (يوم 25 مايو فقط):

قطار 2252: قيام الساعة 17:00.

قطار 2254: قيام الساعة 18:10.

من أسوان إلى القاهرة (يوم 4 يونيو فقط):

قطار 2253: قيام الساعة 18:20.

قطار 2255: قيام الساعة 17:40.

