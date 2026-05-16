كيف ساهم فتح أسواق جديدة وتقديم الدعم الفني في زيادة صادرات مصر الزراعية؟

الصادرات الزراعية
شيماء مجدي

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام الخبير الزراعي ورئيس اتحاد الفلاحين، إن هذا العام شهد استمرار زيادة صادرتنا الزراعية رغم عدم استقرار المناخ العام العالمي حيث وصلت صادرتنا الزراعية إلى 4 مليون طن.

الموالح تتصدر

ولفت “أبو صدام” خلال تصريحات له ، أن الموالح تصدرت صادرات مصر الزراعية بكميات وصلت لـ 2 مليون طن تقريبا.
 

وأضاف أبو صدام، أن  استمرار زيادة الصادرات الزراعية المصرية للعام الثالث علي التوالي يرجع إلي النشاط الكبير للمسؤولين في وزارة الزراعة.

حيث نشطت جهود الوزارة لتعزيز الصادرات الزراعية المصرية من خلال جهود العاملين بالحجر الزراعي و وتحسين العلاقات الزراعية المصرية مع مختلف دول العالم.
 

لماذا ارتفعت حجم الصادرات الزراعية؟

وأشار عبد الرحمن ، إلى أن جوده المنتجات الزراعية المصرية كان لها الأثر الكبير في زيادة الصادرات حيث تتمتع المنتجات الزراعية المصرية، بسمعه دولية كبيره علاوة علي التزام المنتجين والمصدرين بالمعايير العالمية في الجودة والموصفات 
، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة المستمرة من الدوله في فتح اسواق جديدة وتقديم الخدمات والدعم الفني للمصدرين والمزارعين بما ساهم  في استمرار زيادة الصادرات المصرية للعام الثالث علي التوالي.

وأكد أبوصدام، أن صادراتنا من البطاطس جاءت في المركز الثاني بعد الموالح بكميات قاربت علي مليون طن ، فيما وصلت صادرتنا من البطاطا لنحو 140 ألف طن ووصلت صادارت الفاصوليا إلى نحو100 ألف طن فيما وصلت صادراتها من البصل لـ45 ألف طن ووصلت صادرات مصر من الفراولة لـ 40 ألف طن بالإضافة إلى كميات من المنتجات الزراعية الأخرى كالثوم الذي قاربت صادراته علي 20 ألف طن .

وتقوم وزارة الزراعة ، بالتعاون مع اجهزة الدولة المختلفة لزيادة الصادرات الزراعية لدعم الاقتصاد الوطني وتنمية القطاع الزراعي بما يؤدي إلي تحسين مستوى معيشة الفلاح المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

