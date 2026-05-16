موجة حر تضرب مصر.. ذروة الحرارة غدًا والقاهرة تقترب من 40 درجة

تستعد البلاد لاستقبال ذروة موجة حارة قوية تضرب مختلف المحافظات خلال الساعات المقبلة، وسط تحذيرات من الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة، قد تصل إلى 44 درجة مئوية ببعض المناطق.

وتشهد البلاد موجة حارة ملحوظة بدأت منذ الخميس الماضي، وسط توقعات ببلوغ ذروتها غدًا الأحد، بحسب ما أعلنته الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.

درجات حرارة حول المعدلات

وأوضحت غانم، في تصريحات تلفزيونية عبر القناة الأولى المصرية، أن درجات الحرارة العظمى سجلت اليوم نحو 32 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وهو معدل يُعد قريبًا من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، مشيرة إلى استمرار الأجواء الربيعية المعتدلة خلال ساعات الصباح الباكر وفترات الليل على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأضافت أن الطقس يميل إلى الحرارة نهارًا على معظم المحافظات، خاصة القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد، بينما تبقى الأجواء معتدلة نسبيًا على السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط، نتيجة تأثرها بالكتل الهوائية القادمة من البحر.

وأكدت أن محافظات جنوب الصعيد، وعلى رأسها الأقصر وأسوان، لا تزال تشهد طقسًا شديد الحرارة خلال ساعات النهار، حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 42 و43 درجة مئوية، لافتة إلى تحسن الأجواء بشكل ملحوظ ليلًا مع غياب أشعة الشمس.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى نشاط متوقع للرياح على مناطق من شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق الداخلية.

وحذّرت غانم من ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة غدًا الأحد، متوقعة أن تسجل القاهرة الكبرى نحو 40 درجة مئوية، فيما قد تصل الحرارة في بعض المحافظات إلى 44 درجة مئوية، لتكون ذروة الموجة الحارة الحالية.

وأضافت أن الأجواء شديدة الحرارة ستستمر يومي الأحد والاثنين، على أن تبدأ درجات الحرارة في التراجع التدريجي اعتبارًا من الثلاثاء، مع عودة الأجواء إلى معدلات أقرب للطبيعية واستمرار التحسن حتى نهاية الأسبوع.