تغييرات مفاجئة تضرب "إدارة الغذاء والدواء" الأمريكية

تشهد "إدارة الغذاء والدواء" الأمريكية تغييرات واسعة في كبار مسؤولي تنظيم الأدوية والمنتجات البيولوجية، وفقاً لمذكرة اطلعت عليها شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية المتخصصة في الأخبار الاقتصادية.

وتم أيضا تحديث الهيكل التنظيمي المنشور على الموقع الإلكتروني لإدارة الغذاء والدواء ليعكس هذه التغييراتالتي جاءت في ختام أسبوع مضطرب داخل الوكالة المسؤولة عن تنظيم منتجات تمثل نحو 20% من إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة.

وتُعد الخطوة أحدث حلقة في سلسلة تغييرات شهدتها الوكالة، التي تعاني من معدل مرتفع لتبديل القيادات خلال الولاية الثانية لإدارة الرئيس دونالد ترامب.

ونقلت الشبكة الإخبارية عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن إدارة ترامب تأمل في تسمية مرشح جديد لمنصب المفوض الدائم لإدارة الغذاء والدواء خلال أسابيع قليلة، على أن يخضع المرشح لموافقة مجلس الشيوخ.

وفي الوقت نفسه، تعمل الإدارة الأمريكية على شغل عدد من المناصب الصحية الأخرى الشاغرة، بما في ذلك منصب مدير "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" ومنصب الجراح العام للولايات المتحدة.