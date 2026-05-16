24 كاميرا.. 3 قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

تتجه أنظار جماهير الزمالك نحو المواجهة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وسط ترقب كبير للسيناريوهات المحتملة التي قد تحسم اللقب القاري في استاد القاهرة الدولي.

موعد المباراة

تنطلق مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفدرالية مساء اليوم السبت فى التاسعة بتوقيت القاهرة لا تمثل فقط صراعاً على لقب قارى كبير بل اختباراً تنظيمياً وأمنياً للكاف خاصة فى ظل الحضور الجماهيرى المنتظر والضغوط الكبيرة المحيطة بالنهائى بعد أحداث مباراة الذهاب المثيرة فى الجزائر.

القنوات الناقلة

تنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفدرالية مساء اليوم السبت فى التاسعة بتوقيت القاهرة.

فيما تنقل القناة الأولي المصرية وقناة أون تايم سبورت الأرضية مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفدرالية مساء اليوم السبت فى التاسعة بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفدرالية مساء اليوم السبت فى التاسعة بتوقيت القاهرة أيضا عبر القناة الأولي الجزائرية الأرضية.

24 كاميرا

ينقل التليفزيون المصري، اليوم السبت، مباراة كرة القدم بين نادي الزمالك المصري وفريق اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، وذلك مع قرب نهاية موسم حافل بالأحداث الرياضية .

وقال المخرج محمد الجوهري رئيس التليفزيون : يقوم التليفزيون المصري باستخدام 24 كاميرا في إنتاج المباراة، من بينها كاميرات خاصة ودرون .. موزعة طبقاً للاشتراطات العالمية في نقل المباريات الدولية.

ممنوعات صارمة.. لا مجال للفوضى

الكاف وضع قائمة موسعة من المحظورات التى يمنع دخولها إلى استاد القاهرة فى محاولة لمنع أى مشاهد قد تؤثر على سلامة الجماهير أو صورة النهائى القارى.

وشملت التعليمات حظر دخول الأسلحة النارية والذخائر وأى أدوات حادة أو أجسام يمكن استخدامها فى الاعتداء أو إثارة الشغب إلى جانب منع الألعاب النارية والشماريخ والقنابل الدخانية وخراطيش الدخان والتوهجات الضوئية وهى العناصر التى كثيراً ما ارتبطت بالمباريات الجماهيرية الكبرى فى أفريقيا.