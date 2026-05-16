هاني برزي: نهائي الكونفدرالية بين مصر والجزائر يعكس قوة الكرة العربية

رباب الهواري

تحدث هاني برزي، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن الأجواء المصاحبة للمواجهة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، مؤكدًا أن المباراة تمثل احتفالًا عربيًا كبيرًا قبل أن تكون مجرد منافسة على اللقب القاري.

وقال برزي إن وجود فريقين عربيين من مصر والجزائر في المباراة النهائية يمنح البطولة قيمة خاصة، خاصة أن الكرة في البلدين تمتلك جماهيرية كبيرة وتاريخًا طويلًا على المستوى القاري، مشيرًا إلى أن الجميع يتطلع لمشاهدة مباراة قوية تليق باسم الناديين.

وأضاف أن العلاقات المصرية الجزائرية دائمًا ما كانت نموذجًا للأخوة والتعاون، موضحًا أن الرياضة قادرة على تعزيز هذه الروابط بشكل أكبر، وهو ما يسعى الزمالك لإبرازه من خلال حسن استقبال بعثة اتحاد العاصمة وتوفير كل متطلباتهم خلال فترة وجودهم في القاهرة.

وأشار عضو مجلس إدارة الزمالك إلى أن الجماهير المصرية تعيش حالة من الترقب قبل النهائي المنتظر، في ظل أهمية المباراة وقيمة اللقب، مؤكدًا أن الحماس الكبير المسيطر على الشارع الرياضي يعكس حجم الحدث وقوة المنافسة بين الفريقين.

وأكد برزي أن الروح الرياضية ستكون السمة الأبرز للمباراة، سواء داخل أرض الملعب أو في المدرجات، معربًا عن ثقته في خروج اللقاء بصورة حضارية تعكس تطور الكرة العربية والإفريقية، وتبرز الاحترام المتبادل بين الناديين والجماهير.

كما شدد على أن الزمالك ينظر إلى اتحاد العاصمة باعتباره فريقًا كبيرًا يمتلك تاريخًا وجماهيرية واسعة، وهو ما يزيد من قوة وأهمية النهائي، متمنيًا أن يقدم الفريقان أداءً ممتعًا يليق بقيمة البطولة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة الزمالك تتمنى إقامة طيبة للبعثة الجزائرية في مصر، وأن الجميع ينتظر المباراة بشغف كبير، على أمل أن تنتهي الليلة الكروية بصورة مشرفة وأن يفوز الفريق الذي يستحق اللقب في النهاية

عادة شائعة بعد الأكل تسبب زيادة الوزن

