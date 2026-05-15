فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية “عربي ولغات ” ..الرابط والشروط

المدارس المصرية اليابانية
المدارس المصرية اليابانية
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية لغات ، وايضاً في المدارس المصرية اليابانية عربي متميز (لغة انجليزية كمستوى رفيع) وذلك بعدد من الفروع الجديدة التي سيتم افتتاحها خلال العام الدراسي القادم الجديد .

May be a graphic of ‎text that says '‎اعلان اعلان_هام هام سيتم افتتاح فروع جديد بالمدارس المصرية اليابانية - عربي (متميز) لغة) انجليزية مستوى رفيع عربي ات السيد السبدةزينب نب العجمي دمیاط الجديدة مصر رالجديدةل-ألماظة ينها العبور ٢ الق الغبة مصر الحديدة السنبلاوين الحر الخامس اكتوبر شرق مدينة نصر ميت غمر ههيا الساحل حدائق الغبة شبرا شرق مدينة نصر الزقازيق لكتوبر خامس حلوان الحب غرب مدينة نصر الترعة البولاقية شيرا الانفوشي الشروق الغات/ (الشروقم(لغات/عريبي) SCHOOLS EOYPTIANJAPANESESCHOOLS JAPANESE EGYPTIAN الهدارس الياباتية‎'‎

رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه للتقديم ومعرفة الفروع الجديدة العربي او اللغات يرجى زيارة بوابة التقديم

https://ejs4students.moe.gov.eg/

معلومات عن المدارس المصرية اليابانية

  • الدراسة بالمدارس المصرية اليابانية من المستوى الأول رياض الأطفال إلى نهاية المرحلة الثانوية كمدرسة مكتملة المراحل وتقدم كل الصفوف الدراسية. ووفق منظومة التعليم الجديدة ٢.٠ أكبر صف دراسى بالمدرسة العام الدراسى ٢٠٢٦ – ٢٠٢٧ هو الصف الثالث الإعدادى ويتم إضافة صف جديد كل عام
  • المنهج المستخدم فى هذه المدارس هو المنهج الدراسي المصري الجديد (2.0) باللغة الإنجليزية / اللغة العربية، بالإضافة إلى أنشطة “التوكاتسو” كأنشطة أساسية
  • لغة التدريس فى المدارس هى اللغة الإنجليزية / اللغة العربية بالإضافة إلى تدريس منهج المستوى الرفيع في اللغة الإنجليزية Connect Plus ولغة ثانية وهى اللغة الفرنسية حتى تاريخه

شروط وقواعد القبول في المدارس المصرية اليابانية

  • تقدم طلبات الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للصفوف الدراسية الجديدة عبر البوابة الإلكترونية للمدارس، ولا يتم النظر أو قبول أى طلبات للتقدم الجديد بأى وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلبات المقدمة من أولياء الأمور بغض النظر عن أولوية التسجيل
  • سيكون التقدم هذا العام لمرحلة رياض الأطفال المستوى الأول والثانى فقط بكل المدارس فقط.
  • يشترط أن يكون الطفل المتقدم مصرى الجنسية، أما التلاميذ الحاصلين على شهادة ميلاد صادرة من مصلحة الأحوال المدنية ولهم رقم قومى بجنسية غير مصرية أو أن يكون أحد الأبوين غير مصري الجنسية، فلا يتم قبول أوراقهم ولا يجوز قبول قيدهم بالمدارس المصرية اليابانية وفقاً للقواعد المعمول بها في وزارة التربية والتعليم الفني
  • يشترط أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة فى أول اكتوبر من عام ٢٠٢٦ بناء على قاعدتين أساسيتين كما يلي:

-التنسيق الأول (بشكل مبدئي): بعد إغلاق باب التقدم سيتم ترتيب الأطفال بناء على أكبر طفل تقدم للمرحلة وفق جدول الأعمار أدناه ليتم ترتيب المتقدمين وفق الأكبر سناً

-التنسيق الثانى (الأساس في الاختيار): بناء على نتيجة المقابلة الشخصية للتلميذ بعد تطبيق القواعد المعتمدة في هذا الشأن

-جدول السن:

وزارة التربية والتعليم المدارس المصرية اليابانية التعليم المدارس المصرية اليابانية عربي

