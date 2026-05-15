النفط يقفز بأكثر من 3 دولارات مع تصاعد المخاوف من التوتر الأمريكي الإيراني

شهدت أسعار النفط العالمية، ارتفاعا حادا بأكثر من 3 دولارات للبرميل خلال تعاملات اليوم، مدفوعة بتزايد المخاوف في الأسواق بشأن تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما أثار قلق المستثمرين من احتمالات تعطل الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الدولية رويترز، فقد انعكس التوتر الجيوسياسي بشكل مباشر على حركة الأسواق، إذ اتجه المتعاملون إلى شراء العقود الآجلة للنفط كملاذ تحوطي ضد المخاطر المحتملة، ما أدى إلى تعزيز الأسعار بشكل ملحوظ خلال جلسة التداول.



ويأتي هذا الارتفاع في ظل حالة ترقب تسود الأسواق العالمية بشأن تطورات الملف الإيراني، خاصة ما يتعلق ببرنامجها النووي، والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، إضافة إلى التصريحات المتبادلة بين واشنطن وطهران التي زادت من حدة المخاوف بشأن استقرار إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط العالمية.



ويرى محللون أن الأسواق أصبحت أكثر حساسية تجاه أي تطورات سياسية في منطقة الخليج، حيث يؤدي أي تصعيد محتمل إلى ارتفاع سريع في أسعار الخام نتيجة المخاوف من اضطراب سلاسل الإمداد، في وقت لا تزال فيه الأسواق توازن بين عوامل العرض والطلب العالمية.



كما أشار خبراء في أسواق الطاقة إلى أن استمرار حالة التوتر قد يدفع أسعار النفط إلى مزيد من التقلبات خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا ما تطورت الأوضاع إلى خطوات تصعيدية على الأرض، مؤكدين أن الأسواق ستظل تراقب عن كثب أي إشارات تهدئة أو تصعيد بين الجانبين.



ويأتي هذا الصعود في الأسعار ضمن سلسلة من التحركات المتقلبة التي يشهدها سوق النفط العالمي خلال الفترة الأخيرة، في ظل تداخل عوامل جيوسياسية واقتصادية تؤثر بشكل مباشر على اتجاهات التداول وثقة المستثمرين.



وفي ختام التعاملات، بقيت الأنظار متجهة نحو التطورات السياسية في المنطقة، باعتبارها العامل الأكثر تأثيرًا على مسار أسعار الطاقة في المدى القريب.