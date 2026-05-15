قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميًّا.. موعد رؤية هلال ذي الحجة وإعلان أول أيام عيد الأضحى 2026
القاهره تقهر عدوٍ لفانا نبقى لها وتبقى لنا.. العفاسي يتغزل بمصر في آخر أعماله
جواو فيليكس: نسعى لإهداء جماهير النصر بطولتين هذا الموسم
تركنا الجسور والكهرباء.. ترامب: يمكننا القضاء على كل شيء في إيران خلال يومين
هل يجوز الحج عن الغير سواء كان حيا أم ميتا؟.. الأزهر للفتوى يجيب
مانسوري تكشف عن حزمة Soft Kit لبورشه 911 توربو S
اعلام عبري: رصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية حدودية
محمد رمضان: الناس تركز على أجري أكثر من تعبي.. وعائلتي سر توازني النفسي
استشاري صحة نفسية تكشف: المجتمع حوّل تضحية المرأة من اختيار إلى واجب
عايز ياكل مكرونة إنسجام.. تعليق ساخر من ياسمين عز بعد قطع الكهرباء عن منزل سفير بلجيكا
هل آخر ساعة قبل المغرب وقت استجابة الدعاء يوم الجمعة فقط؟.. اغتنمه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

النفط يقفز بأكثر من 3 دولارات مع تصاعد المخاوف من التوتر الأمريكي الإيراني

اسعار النفط
اسعار النفط
أخبار العالم

شهدت أسعار النفط العالمية، ارتفاعا حادا بأكثر من 3 دولارات للبرميل خلال تعاملات اليوم، مدفوعة بتزايد المخاوف في الأسواق بشأن تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما أثار قلق المستثمرين من احتمالات تعطل الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الدولية رويترز، فقد انعكس التوتر الجيوسياسي بشكل مباشر على حركة الأسواق، إذ اتجه المتعاملون إلى شراء العقود الآجلة للنفط كملاذ تحوطي ضد المخاطر المحتملة، ما أدى إلى تعزيز الأسعار بشكل ملحوظ خلال جلسة التداول.


ويأتي هذا الارتفاع في ظل حالة ترقب تسود الأسواق العالمية بشأن تطورات الملف الإيراني، خاصة ما يتعلق ببرنامجها النووي، والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، إضافة إلى التصريحات المتبادلة بين واشنطن وطهران التي زادت من حدة المخاوف بشأن استقرار إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط العالمية.


ويرى محللون أن الأسواق أصبحت أكثر حساسية تجاه أي تطورات سياسية في منطقة الخليج، حيث يؤدي أي تصعيد محتمل إلى ارتفاع سريع في أسعار الخام نتيجة المخاوف من اضطراب سلاسل الإمداد، في وقت لا تزال فيه الأسواق توازن بين عوامل العرض والطلب العالمية.


كما أشار خبراء في أسواق الطاقة إلى أن استمرار حالة التوتر قد يدفع أسعار النفط إلى مزيد من التقلبات خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا ما تطورت الأوضاع إلى خطوات تصعيدية على الأرض، مؤكدين أن الأسواق ستظل تراقب عن كثب أي إشارات تهدئة أو تصعيد بين الجانبين.


ويأتي هذا الصعود في الأسعار ضمن سلسلة من التحركات المتقلبة التي يشهدها سوق النفط العالمي خلال الفترة الأخيرة، في ظل تداخل عوامل جيوسياسية واقتصادية تؤثر بشكل مباشر على اتجاهات التداول وثقة المستثمرين.


وفي ختام التعاملات، بقيت الأنظار متجهة نحو التطورات السياسية في المنطقة، باعتبارها العامل الأكثر تأثيرًا على مسار أسعار الطاقة في المدى القريب.

أسعار النفط الولايات المتحدة العقود الآجلة للنفط الأسواق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

تقلبات جوية شديدة.. الأرصاد تحذر من الطقس اليوم

500 جنيه دفعة واحدة.. انخفاض كبير يضرب سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة

1300 جنيه دفعة واحدة.. انخفاض كبير يضرب سعر الجنيه الذهب في مصر

اسعار الذهب اليوم

440 جنيها انخفاضا.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 مايو 2026

إنستبااي

تحذير مهم من إنستا باي.. ما القصة؟

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك .. السعودية تعلن الموعد الصحيح

شقق سكن لكل المصرين

تقسيط على 20 سنة.. رابط كراسة شروط سكن لكل المصريين 2026

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

نهائي الكونفدرالية.. قناة مجانية تنقل إياب الزمالك واتحاد العاصمة

إمام عاشور

مين زقك علي النادي؟.. جديد في أزمة وكيل لاعبين والأهلي بسبب إمام عاشور

ترشيحاتنا

النجم محمود حجازي

محمود حجازي: موافقة المحكمة على سفر نجلي للخارج غير صحيح.. خاص

7Dogs

من الرياض إلى العالم.. تركي آل الشيخ يكشف خطة عرض فيلم 7Dogs

الفنان فاروق فلوكس

فاروق فلوكس يكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالته الصحية

بالصور

القهوة وفيتامين B12.. ماذا يحدث للجسم عند تناولهما معًا؟

شرب القهوة مع فيتامين B12
شرب القهوة مع فيتامين B12
شرب القهوة مع فيتامين B12

خمول الغدة الدرقية يُبطئ جسمك ويؤثر على صحتك العامة.. أعراضه وكيفية علاجه

قصور الغدة الدرقية
قصور الغدة الدرقية
قصور الغدة الدرقية

برج القوس حظك اليوم السبت 16مايو 2026.. فكر جيدا قبل اتخاذ القرارات

برج القوس حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. فكر جيدًا قبل اتخاذ القرارات
برج القوس حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. فكر جيدًا قبل اتخاذ القرارات
برج القوس حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. فكر جيدًا قبل اتخاذ القرارات

تقليل السعرات الحرارية أبرزها.. عادات يومية بسيطة تحميك من أمراض الشيخوخة

فوائد تقليل السعرات الحرارية
فوائد تقليل السعرات الحرارية
فوائد تقليل السعرات الحرارية

فيديو

كامل الباشا

كامل الباشا: أتقنت اللغة العبرية القديمة من آجل الحاخام الأخير.. ودوري في صحاب الأرض كان صعبا وإنتاجه مغامرة ضخمة.. حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد