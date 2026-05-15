عايز ياكل مكرونة إنسجام.. تعليق ساخر من ياسمين عز بعد قطع الكهرباء عن منزل سفير بلجيكا

علّقت الإعلامية ياسمين عز بشكل ساخر على واقعة قطع الكهرباء عن منزل سفير بلجيكا في مصر، بمنطقة العمرانية، في محاولة لسرقة أسلاك كهربائية.

وقالت ياسمين عز في مقدمة برنامجها «كلام الناس»: إن :«فيه حرامي تسبّب في قطع النور 3 ساعات عن بيت السفير البلجيكي في العمرانية، وكان هيعمل أزمة دبلوماسية بسبب سرقة أسلاك الكهرباء، واللي لفت نظري هو ليه سفير بلجيكا قاعد عندنا في العمرانية، ليه مش في حتة تانية؟».

وأضافت ساخرة: «هل السفير عنده قرايب في العمرانية أو عايز ياكل مكرونةإنسجام؟ بالنسبة للحرامي، أنت صغّرتنا قدام الأجانب، ومش سارق حاجة كبيرة، وبعدين كان ممكن تتكهرب، يعني سرقة وفضيحة».

وكانت جهات التحقيق، قد قررت حبس متهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقطع التيار الكهربائي عن منزل سفير بلجيكا بمنطقة العمرانية، في محاولة لسرقته.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم أقدم على فصل التيار الكهربائي عن العقار محل الواقعة، بقصد التسلل وتنفيذ عملية سرقة، قبل أن يتم كشف الواقعة وضبطه.