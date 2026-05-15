اعلام عبري: رصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية حدودية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجارات في منطقة الجليل شمالي إسرائيل عقب تفعيل صفارات الإنذار، وذلك بعد رصد إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه مواقع إسرائيلية حدودية. 

وذكرت التقارير أن الهجوم الصاروخي جاء في سياق التصعيد المستمر على الجبهة اللبنانية ـ الإسرائيلية، وسط تبادل للقصف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في مناطق جنوب لبنان والجليل الأعلى.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، ارتفع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى في جنوب لبنان إلى ستة منذ استئناف المواجهات العسكرية الأخيرة مع حزب الله، في مؤشر على تصاعد حدة الاشتباكات البرية والعمليات المتبادلة بين الطرفين. 

وأوضحت التقارير أن صفارات الإنذار دوت في عدة بلدات بالجليل عقب إطلاق دفعات صاروخية من جنوب لبنان، فيما سُمع دوي انفجار في المنطقة نتيجة اعتراضات جوية أو سقوط صواريخ.


من جهته، أعلن حزب الله، في بيانين منفصلين، أنه نفذ عمليتين عسكريتين، استهدفتا قوات وآليات إسرائيلية في جنوب لبنان، مؤكداً تحقيق “إصابات مباشرة”. 

وأشار إلى استهداف دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا بصاروخ موجه في محيط النبطية، بالتزامن مع قصف صاروخي استهدف تجمعات عسكرية إسرائيلية قرب الحدود.


ويأتي هذا التطور؛ في ظل استمرار التوتر الأمني على الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، حيث تشهد المنطقة عمليات قصف متبادلة بصورة شبه يومية. 


وكانت تقارير إسرائيلية سابقة قد تحدثت عن إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان نحو الجليل الأعلى، مع اعتراض عدد منها وسقوط بعضها في مناطق مفتوحة أو مأهولة.


وفي السياق ذاته، أكدت تقارير إعلامية، أن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ عمليات عسكرية في جنوب لبنان، بينما يرد حزب الله باستهداف مواقع وتحركات عسكرية إسرائيلية على طول الحدود. 

كما أشارت تقارير أممية سابقة إلى أن استمرار العمليات العسكرية؛ يهدد اتفاقات التهدئة، ويزيد من احتمالات توسع المواجهة الإقليمية.
 

ولم تصدر حتى الآن حصيلة رسمية نهائية بشأن عدد الإصابات أو حجم الأضرار الناتجة عن الهجوم الصاروخي الأخير على الجليل، بينما تستمر حالة الاستنفار الأمني في شمال إسرائيل بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق مناطق جنوب لبنان.

