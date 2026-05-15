إزالة 39 تعديا على 7000 متر وتكثيف أعمال النظافة بالمسارات السياحية في القرنة

قاد أحمد حسن أبو الحسن، رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الاقصر حملة مكبرة لضبط منظومة العمران وتحسين جودة الخدمات البيئية والمجتمعية بنطاق المركز.

في إطار جهود الدولة ضمن "الموجة 29" لإزالة التعديات، وبمتابعة ميدانية من النوبي حجاجي، نائب رئيس المركز، وبالتنسيق مع رؤساء القرى والإدارات المختصة، أسفرت المجهودات عن إزالة 39 حالة بناء مخالف في المهد، وبدون ترخيص تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية بإجمالى مساحات نحو 7200 متر مربع تقريبا، تنوعت ما بين تعديات على أراضي زراعية، وأملاك دولة، وبناء بدون ترخيص وتعدي على أرض أوقاف وتعدى على حرم خط الغاز بنطاق مدينة القرنة وقرى الغربى قمولا والبعيرات والضبعية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وفى قطاع النظافة واصلت إدارة النظافة والتجميل بالمركز والقرى تنفيذ خطتها التشغيلية لضمان بيئة صحية ومظهر حضاري يليق بمدينة القرنة، حيث شملت الأعمال بمدينة القرنة تنفيذ حملة شاملة لتطهير ونظافة المسار السياحي، والمحور، وأعلى الكوبري، لضمان واجهة مشرفة أمام الزائرين ورفع كافة المخلفات الصلبة وتفريغ الحاويات من سوق القرنة، وخلف السوق السياحي، وشارع المستشفى، لضمان بيئة صحية للمواطنين والحد من التلوث البصري مع تنفيذ حملة فنية لقص وتهذيب الأشجار وري المساحات الخضراء، بالإضافة إلى انتظام تفريغ الحاويات ونقل المخلفات الصلبة إلى المقالب العمومية.

أصدر رئيس مركز ومدينة القرنة تعليمات مشددة للإدارات المختصة والمركز التكنولوجي بضرورة السرعة والدقة في إنهاء طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين وفقاً للقانون وتذليل كافة العقبات الإدارية وتيسير الإجراءات لضمان حصول المواطن على الخدمة في أسرع وقت ممكن و حث المواطنين وتوعيتهم بأهمية التقدم بطلبات التصالح للاستفادة من المزايا القانونية التي تمنحهم الاستقرار وتنهي أي نزاعات قضائية متعلقة بالمباني وتجنب الإزالة.