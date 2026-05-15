تداول فيديو مثير لظهور سمكة قرش على شواطئ القصير بالبحر الأحمر

شهدت شواطئ مدينة القصير جنوب البحر الأحمر حالة من الجدل عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر اقتراب سمكة قرش من ساحل المدينة.

ووثّق الفيديو المتداول لحظة ظهور القرش بالقرب من الشاطئ، بينما تجمع عدد من المواطنين لمتابعة المشهد والتقاط الصور ومقاطع الفيديو، في واقعة أثارت تفاعلاً واسعاً بين مستخدمي مواقع التواصل.

وفي السياق ذاته، جددت محميات البحر الأحمر تحذيراتها وإرشاداتها الخاصة بممارسة السباحة والسنوركلينج بشكل آمن في مناطق الشعاب المرجانية، مؤكدة أهمية الالتزام بالتعليمات للحفاظ على سلامة الزائرين والكائنات البحرية.

وشددت المحميات على ضرورة عدم الوقوف أو المشي فوق الشعاب المرجانية حتى وإن بدت ميتة، لما يسببه ذلك من أضرار كبيرة بالنظام البيئي البحري، كما حذرت من لمس أو مطاردة الكائنات البحرية مثل السلاحف والدلافين والأسماك، مع التأكيد على حظر إطعام الأسماك وفقاً للقانون.

كما أوصت بعدم السباحة أو الغطس بشكل منفرد، وضرورة النزول إلى المياه في مجموعات، مع الالتزام بمناطق السباحة المخصصة داخل الفنادق والبقاء بالقرب من جدار الشعاب المرجانية في المناطق الخارجية.

وأكدت محميات البحر الأحمر أهمية الحفاظ على نظافة المياه وعدم إلقاء المخلفات أو المواد البلاستيكية داخل البحر