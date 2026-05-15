كريم عاطف مديرًا عامًا للسكرتارية التنفيذية بوزارة الرياضة

أصدر جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة قرارًا بتعيين كريم محمد عاطف مديرًا عامًا للإدارة العامة للسكرتارية التنفيذية بـ وزارة الشباب والرياضة، في إطار خطة الوزارة لتطوير الأداء الإداري ودعم الكفاءات المتميزة.

تطوير منظومة العمل المؤسسي

ويأتي القرار ضمن توجه الوزارة لتعزيز منظومة العمل المؤسسي ورفع كفاءة الأداء التنفيذي داخل مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق مزيد من الانضباط والفاعلية في بيئة العمل.

الاستفادة من الكوادر المتميزة

وأكدت الوزارة أن القرار يعكس حرصها على الاستفادة من العناصر الإدارية القادرة على دعم خطط التطوير وتحقيق أهداف العمل التنفيذي خلال المرحلة المقبلة.