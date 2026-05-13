وزير الرياضة يعقد اجتماعا موسعا مع مسئولي شركة استادات

عقد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، اجتماعا موسعا مع مسئولي شركة استادات للاستثمار الرياضي ونائب رئيس مجلس إدارة المتحدة للرياضة، سيف الوزيري، وبحضور نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات للاستثمار، أحمد عطية، ولفيف من قيادات شركة استادات، ووزارة الشباب والرياضة.

وتناول الاجتماع بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بالعديد من المشروعات الشبابية والرياضية، والتي يتم التعاون بين الوزارة وشركة استادات فيها.

يأتي ذلك في ظل حرص الدولة المصرية وعزمها الجاد نحو تحقيق التنمية الشاملة من خلال تطوير البنية التحتية الرياضية بمختلف محافظات الجمهورية ومنها "نادي النادي بالعاصمة الإدارية، ونادي رويال، والذي يعد أكبر نادي بمنطقة التجمع.

واستعرض الاجتماع أيضاً مقترح عمل تطبيق لجميع الرياضيين لعمل المسح الجيني لهم والـDNA، وهو الذي سيساعد كثيرا من الاتحادات الرياضية في مختلف الألعاب، بالإضافة إلى تطوير جميع مراكز الشباب بجميع محافظات الجمهورية لتصبح نموذجا مثاليا كنموذج مركز التنمية الشبابية والرياضية بالجزيرة "١" بمنطقة الزمالك، وهو ما سيساهم في إقبال الشباب على ارتياد مراكز الشباب والإقبال عليها بعد تطوير الخدمات المقدمة لهم على المستوى الشبابي والرياضي.