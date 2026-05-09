وزير الشباب والرياضة يعقد اجتماعاً مع أندية شمال سيناء

عقد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مع عدد من رؤساء مجالس إدارات الأندية الرياضية بمحافظة شمال سيناء، لمتابعة أوضاع الأندية والاستماع إلى مطالبها واحتياجاتها، في إطار دعم دورها الرياضي والمجتمعي.

وخلال اللقاء، أكد وزير الشباب والرياضة ان حرصه على أن يكون أول اجتماع له مع رؤساء الأندية في محافظة شمال سيناء يأتي تقديرا للمكانة الكبيرة التي تحظى بها المحافظة لدى الدولة المصرية، واعتزازا بما تمثله من أهمية استراتيجية ووطنية، فضلا عن اهتمام القيادة السياسية بدعم أبنائها وتوفير مختلف أوجه الرعاية لهم.

أكد الوزير أن اهتمام الدولة بمحافظة شمال سيناء يعكس مكانتها الاستراتيجية والوطنية، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة ودعم قطاعي الشباب والرياضة، بما يسهم في بناء الإنسان المصري وتوفير بيئة مناسبة للنشء والشباب.

وأضاف أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية بالمحافظة، والعمل على تعزيز دور الأندية ومراكز الشباب باعتبارها مؤسسات وطنية تسهم في بناء شخصية الشباب وتنمية قدراتهم، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على تقديم كل أشكال الدعم الممكنة للأندية لتحقيق رسالتها على الوجه الأمثل.

مطالب رؤساء الأندية

كما استمع الوزير إلى رؤساء الأندية، الذين عرضوا أبرز التحديات والاحتياجات المتعلقة بالبنية الإنشائية والأنشطة الرياضية، مؤكدا دراسة جميع المطالب والعمل على تلبيتها وفقا للأولويات والإمكانات المتاحة، بما يحقق تطلعات أبناء شمال سيناء ويعزز من دور الأندية في خدمة المجتمع المحلي.