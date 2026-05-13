الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
السياحة والآثار تستضيف وفدا من أبرز الوكلاء السياحيين ومنظمي الرحلات بالسوق الألماني

محمد الاسكندرانى

استضافت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وفداً يضم 50 من أهم الوكلاء السياحيين ومنظمي الرحلات بالسوق الألماني، في رحلة تعريفية بمدينة القاهرة، وذلك بالتعاون مع رابطة مكاتب ووكالات السفر الألمانية (RTK).

 

أماكن الجذب السياحي المتنوعة بمدينة القاهرة

وتأتي استضافة هذه الرحلة التعريفية بهدف إطلاع المشاركين بها على أماكن الجذب السياحي المتنوعة بمدينة القاهرة، إلى جانب تسليط الضوء على المتحف المصري الكبير لتعظيم الاستفادة منه في دفع الحجوزات السياحية الخاصة بمنتج السياحة الثقافية.

وخلال الرحلة التعريفية، زار الوفد  المتحف المصري الكبير؛ حيث كان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، الذي رحب بهم وقدم لهم نبذة عن المتحف وما يحويه من مقتنيات أثرية وسيناريو العرض المتحفي به، كما قام الوفد بجولة بالساحة الخارجية والبهو الرئيسي والدرج العظيم والقاعات الرئيسية وقاعات الملك توت عنخ آمون. كما زار الوفد منطقة أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين الأيوبي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن هذه الاستضافة تأتي ضمن استراتيجية طموحة لتعزيز مكانة المقصد السياحي المصري كوجهة سياحية مميزة وتعريف صناع القرار السياحي عن قرب بما يتمتع به من مقومات ومنتجات وأنماط سياحية متنوعة، لافتاً إلى أن الوكلاء السياحيين يعدون أحد أهم حلقات التسويق والبيع في صناعة السياحة لما يتمتعون به من ثقة وتأثير على قرارات السائحين، مما يسهم بشكل مباشر في توجيه الحركة السياحية نحو المقاصد السياحية المختلفة.

كما أشار محمد فرج مدير المكتب السياحي ببرلين إلى أن رابطة RTK الألمانية تمثل أكبر تحالف لوكالات السفر والسياحة فى ألمانيا وأوروبا؛ حيث لديها أكثر من 3000 مكتب ووكيل بيع بألمانيا، وتحظى بثقة أكثر من 100 ألف عميل، لافتاً إلى أنه تم، في شهر نوفمبر الماضي، استضافة المؤتمر السنوي للرابطة بمدينة الغردقة بمشاركة 450 وكيلاً سياحياً.

رانيا يوسف تخطف الانظار فى اخر ظهور لها
سيارات أمريكية
PUBG Mobile
بعد الافراج عنه.. محمد عبد العاطى رفقة زوجته من عقد قرانه
