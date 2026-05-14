حققوا طموحنا أمام العالم.. الرئيس الإيراني يلتقي منتخب بلاده قبل المونديال

التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم، أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم، وذلك قبل مغادرتهم للمشاركة في نهائيات كأس العالم، في إطار دعم رسمي لمسيرة الفريق وتشجيع اللاعبين على تمثيل البلاد بصورة مشرفة في المحفل الرياضي العالمي.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن اللقاء جرى في أجواء احتفالية داخل القصر الرئاسي، حيث عبّر الرئيس بزشكيان عن تقديره للجهود التي بذلها اللاعبون والجهاز الفني خلال التصفيات، مؤكداً أن المنتخب يمثل “واجهة إيران الرياضية أمام العالم” ويحمل على عاتقه مسؤولية تقديم صورة إيجابية عن البلاد.

وخلال اللقاء، شدد الرئيس الإيراني على أهمية التحلي بالروح الرياضية والانضباط داخل وخارج الملعب، داعياً اللاعبين إلى بذل أقصى الجهود من أجل تحقيق نتائج تليق بطموحات الجماهير الإيرانية، التي تتابع مشاركة المنتخب في البطولة باهتمام واسع.

كما أكد بزشكيان أن الحكومة الإيرانية ستواصل دعم الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، باعتبارها أداة لتعزيز الوحدة الوطنية والتقارب بين فئات المجتمع، إضافة إلى دورها في تمثيل إيران على الساحة الدولية.

من جانبهم، أعرب أعضاء المنتخب الوطني عن شكرهم للرئيس على هذا اللقاء والدعم المعنوي، مؤكدين جاهزيتهم لخوض المنافسات بروح عالية، ورغبتهم في تحقيق نتائج إيجابية تعكس تطور كرة القدم الإيرانية خلال السنوات الأخيرة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة من التحضيرات الرسمية التي تسبق مشاركة المنتخب في كأس العالم، حيث تسعى الاتحادات الرياضية إلى توفير أفضل الظروف الفنية والنفسية للاعبين قبل انطلاق المنافسات.

كما يُنظر إلى مثل هذه اللقاءات البروتوكولية في إيران باعتبارها جزءاً من الدعم الرسمي للرياضة، خصوصاً في البطولات الكبرى التي تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة داخل البلاد وخارجها.

وتأمل الجماهير الإيرانية أن يحقق المنتخب نتائج إيجابية في البطولة المقبلة، في ظل تطلعات متزايدة لتجاوز الأدوار الأولى وتقديم أداء تنافسي أمام المنتخبات العالمية.