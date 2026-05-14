الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

أعمال مستحبة في يوم عرفة.. أفضل الطاعات والأدعية لنيل المغفرة والرحمة

أحمد سعيد

ينتظر المسلمون في كل مكان يوم عرفة فهو أعظم أيام العام ويوم الرحمة والمغفرة والعتق من النار، وفيه يجتمع الحجاج على صعيد عرفات، بينما يحرص المسلمون من غير الحجاج على الإكثار من الطاعات والعبادات، ويبحث عدد كبير من الناس عن الأعمال المستحبة في يوم عرفة، وفضل الدعاء والصيام والذكر في هذا اليوم المبارك، وفي السطور التالية نتعرف على أفضل الطاعات في هذا اليوم الفضيل.

متى يوم عرفة 2026؟

تشير الحسابات الفلكية إلى أن يوم عرفة لعام 2026 سيوافق يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، بينما يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 مايو 2026، وذلك وفقًا للحسابات المبدئية التي تعتمد على رؤية هلال شهر ذي الحجة.

الأعمال المستحبة في يوم عرفة

يوم عرفة له من مكانة عظيمة والطاعات فيه لها ثواب كبير عند الله سبحانه وتعالى، وتُفتح فيه أبواب الرحمة وتتنزل السكينة وتُستجاب الدعوات ومن أعمال مستحبة في يوم عرفة ما يلي:

  • من الأعمال المستحبة يوم عرفة الصيام لغير الحاج لما روي عن أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى الله أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ». أخرجه مسلم.
  • استشعار حال النبي -صلّى الله عليه وسلّم- في ذلك اليوم، عندما وقف وصلّى وخطب بالناس.
  • استحضار نعمة الله -سبحانه- على عباده بأن أتمّ عليهم الدين وأكمله لهم في ذلك اليوم.
  • تبييت نية صيام يوم عرفة من الليل، فصيامه يكفّر سنةً قبله وسنةً بعده.
  • الإكثار من الأعمال الصالحة في ذلك اليوم، منها: قيام الليل، والاستغفار، ووقت السحر، والتبكير في الذهاب إلى صلاة الجماعة، والجلوس بعد أداء صلاة الفجر لذكر الله -تعالى- حتى تطلع الشمس، والرباط في انتظار الصلاة بعد الصلاة، والإكثار من ذكر الله -تعالى- بالحمد والتهليل والتكبير والتسبيح.
  • استجماع شروط إجابة الدعاء وآدابه، من إخلاص النية لله تعالى، والثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، واليقين بإجابته للدعاء، واستقبال القبلة، والحرص على الطهارة، والانكسار بين يدي الله.
  • المداومة على الأذكار، خاصة الباقيات الصالحات: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر».
  • من أفضل الأعمال يوم عرفة صلة الرحم وبر الوالدين

فضل يوم عرفة

ومن جانبها، ذكرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الرسمي عددا من فضل يوم عرفة ومنها:

  • إكمال الدين وإتمام النعمة: ففي هذا اليوم الخالد، تُوجت الرسالة واكتمل البنيان؛ ليكون عرفة شاهدًا على أعظم إعلان رباني بتمام النعمة وكمال الدين لأمة الإسلام.
  • مباهاة الله بأهل الموقف للحجاج: ففي مشهد مهيب تتجلى فيه عظمة الخالق، حين يباهي الله ملائكة السماء بعباده الذين أتوه شعثًا غبرًا، معلنًا للعالمين فضل الافتقار بين يديه.
  • تكفير الذنوب للحاج ولغير الحجاج: لأن أبرز ما ورد في فضل يوم عرفة أنه بوابة واسعة لمحو عثرات الماضي وبناء مستقبل مشرق، حيث يغسل الله ذنوب عامين بصيام يوم واحد، ويمحو خطايا العمر بوقفة إخلاص.
  • يوم العتق الأكبر من النار: إنه يوم "الجائزة الكبرى" الذي تتسابق فيه القلوب نحو النجاة؛ فلا يوجد يوم يمنُّ الله فيه بالعتق من النيران أكثر من يوم عرفة، لا يوجد يوم في السنة يُعتق فيه رقاب من النار مثل يوم عرفة؛ فهو يوم "الجائزة الكبرى".

سبب تسمية جبل عرفة

ومن جانبها، وضحت وزارة الأوقاف، سبب تسمية جبل الرحمة، مشيرة إلى الأقوال تعددت في سبب تسمية جبل عرفة بهذا الاسم، وكلها تحمل معاني روحانية عميقة وذكرت عددا من أقوال العلماء حول سبب التسمية ومنها:

جاء في المحكم والمحيط: "وعَرَفةُ وعَرَفاتٌ: مَوضِع بِمَكَّة معرفَة، ... قيل: سميت عَرَفَة ؛ لِأَن النَّاس يَتَعَارَفُونَ بِهِ، وَقيل: سمي عَرَفَة؛ لِأَن جِبْرِيل عليه السلام طَاف بإبراهيم صلى الله على مُحَمَّد وَعَلِيهِ، فَكَانَ يرِيه الْمشَاهد، فَيَقُول لَهُ: أعَرَفْتَ أعَرَفْتَ؟ فَيَقُول إِبْرَاهِيم: عَرَفْتُ عَرَفْتُ، وَقيل: لِأَن آدم - عليه السلام - لما هَبَط من الْجنَّة، وَكَانَ من فِرَاقه حَوَّاء مَا كَانَ فلقيها فِي ذَلِك الْموضع عَرَفَها وعَرَفَتْه" [ المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت ٤٥٨ هـ)، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م، (٢/١١٢)].

سبب تسمية عرفة بـ جبل الرحمة

وأشارت الأوقاف إلى جبل عرفة يُطلق عليه أيضًا اسم "جبل الرحمة"؛ لأن الموقف فيه سبب لنزول الرحمة الإلهية والمغفرة. 

واستدلت الأوقاف، على ذلك، بما جاء عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كُرَيزٍ -رضي الله عنه - ، أن سيدنا رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - ، قَالَ: «مَا رؤي الشَّيْطَانُ يَوْمًا هُوَ فِيهِ أَصْغَرُ، وَلَا أَدْحَرُ، وَلَا أَحْقَرُ، وَلَا أَغْيَظُ مِنْهُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِمَا يرَى مِنْ تَنَزُّلِ الرَّحْمَةِ، وَتَجَاوُزِ اللَّهِ عَنِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ ........» [موطأ الإمام مالك:١٤٦١].

أفضل الأدعية المستحبة في يوم وقفة عرفات

  • اللهم في يوم عرفة سامحني على كل صلاة تركتها وكل صلاة أخرتها واجعلني يارب محافظا عليها وثبتني يارب على دينك حتى القاك.
  • اللهم لا تردنا خائبين، ولا تعيدنا محرومين، وتب علينا يا أرحم الراحمين، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين يوم عرفة.
  • اللهم لاتجعل يوم عرفة يمضي إلا وقد غفرت ذنوبنا وعفوت عنا واستجبت دعاءنا ورضيت عنا يامجيب السائلين ياالله.
  • يوم عرفة اللهم إن لنا أحباب في القبور قد طال رقادهم اللهم أغفر لهم وأرحمهم وتجاوز عنهم ونقهم من الذنوب والخطايا.
  • اللهم في يوم عرفة اعتق رقابنا من النار، لاتحرمنا من فضلك وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وتعفو عنا.. ربنا إننا سمعنا مناديًا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفّر عنا سيئاتنا وتوفّنا مع الأبرار
  • -ربَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الكافرين.
  • -اللهم بعدد تكبيرات خلقك في يوم عرفة ارحم من ذهبوا واغفر لهم اللهم افتح لهم باب تهب منه نسائم الجنه لا يغلق أبدا.
  • -اللهم اجعلنا ممن نال نصيب العتق في يومك الفضيل واغفر لنا وارحمنا وجازنا بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا.
  • -اللهم في يوم عرفة، افرحنا بخبر جميل واشف كل مريض وارحم كل ميت واشرح صدورنا واجعل هذا اليوم استجابة لكل خير وابعدنا من كل شر يا رب.
  • الحمد الله على بلوغ العشر والحمد الله على تمام صيام يوم عرفه اللهم اجعلنا من المقبولين ومن المغفورين وعيدكم مكلل با الأفراح والمسرات.
  • اللهم لاتطوي يوم عرفة إلا وقد سترت عوراتنا ومحوت سيئاتنا، وقبلت توبتنا وفرجت همومنا، وشفيت مرضانا.
أبناء تامر حسنى و طليقته رفقة اللاعب محمد صلاح
