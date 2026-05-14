برعاية وزير الزراعة.. إعلان المتأهلين للنهائيات الابتكار الزراعي 2026

أعلنت اللجنة المنظمة لمؤتمر ومسابقة "الابتكار الزراعي من أجل التنمية المستدامة 2026" عن نتائج المرحلة الأولى وأسماء المتأهلين للتصفيات النهائية، وذلك ​​في خطوة تجسد ريادة مصر كمنارة للعقول المبدعة في القطاع الزراعي، وتحت مظلة “مبادرة دولة الابتكار الزراعي”.

وتأتي هذه المبادرة والمسابقة تأكيداً وترسيخاً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي حول أهمية البحث العلمي كركيزة أساسية للنهوض بالأمن الغذائي المصري.



​رعاية رسمية ودعم وزاري غير محدود



​يحظى الحدث بالرعاية الرسمية والدعم الكامل من معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي أكد في أكثر من محفل أن الابتكار والبحوث التطبيقية هي "المفتاح الذهبي" لتطوير القطاع الزراعي في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وتأتي رعاية معاليه للمسابقة والمؤتمر لتعكس توجه الدولة في تحويل الأبحاث من مجرد أوراق علمية إلى تطبيقات واقعية تخدم المزارع والمستثمر وتواجه التحديات المناخية والبيئية.



​تحالف علمي ومؤسسي لدعم المبتكرين



​انطلقت المسابقة بدعم ورعاية رسمية من مؤسسة "مصر الخير" (قطاع البحث العلمي)، ومشروع حقن التربة الرملية بالطين برئاسة الأستاذ الدكتور علي عبد العزيز، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وبمشاركة كوكبة من القلاع العلمية الكبرى كجهات راعية وهي: (مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، المركز القومي للبحوث، مركز البحوث الزراعية، والمجلس العربي الأفريقي للتكامل والتنمية)، بالإضافة إلى كليات الزراعة بجامعات (طنطا، بنها، الأزهر بالقاهرة، العريش، وجامعة الملك سلمان الدولية).



​منظومة تحكيم عربية ودولية



​لضمان أقصى درجات النزاهة والاحترافية، خضعت المشاركات لتقييم دقيق من قِبل نخبة من كبار العلماء بمصر والوطن العربي، حيث ضمت المسابقة 5 لجان تحكيم متخصصة تغطي كافة تخصصات القطاع الزراعي، وذلك باستخدام استمارات تقييم أُعدّت وفقاً للمعايير العالمية لضمان تحويل الأفكار إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية وتطبيقية.



​أرقام ومنافسات: الطريق إلى منصة التتويج



​شهدت المسابقة منافسة شرسة بين 180 متسابقاً من كافة المراكز البحثية والجامعات على مستوى الجمهورية. وبعد تصفية إدارية دقيقة، وصل العدد إلى 70 متسابقاً، حتى استقرت لجان التحكيم على 35 متأهلاً للمرحلة النهائية (أفراد وفرق).

​ومن المقرر إعلان الفائزين بالمراكز الأولى خلال فعاليات مؤتمر "الابتكار من الفكرة للتطبيق"، والذي سينعقد في 11 يوليو 2026 بالقرية الأوليمبية بالمعادي، بحضور الشركات الكبرى الداعمة مثل ( الزراعي، شركة نهر الخير، وشركة شيرا للتجارة والتوريدات).



​أبرز الابتكارات المتأهلة للنهائيات:

​قطاع الشركات الناشئة: إنتاج خامات أعلاف بديلة من المخلفات (عمرو مصطفى)، أجهزة حقن النانو أوزون والنانو أكسجين (أسامة صابر)، وإنتاج سماد عضوي مستدام (فاطمة إبراهيم).

​طلاب الدراسات العليا والخريجين: ابتكار Biosensors لاكتشاف إجهاد النبات (دعاء زغلول)، وتقنيات "BAZOOM Green" لزيادة الإنتاجية (بشاير علام).

​الباحثون وأعضاء هيئة التدريس: نظام متكامل لقياس الاحتياجات المائية (عبد التواب متولي)، أبراج الزراعة المائية الرأسية (يوسف خميس)، ومبيدات حيوية طبيعية (منى عادل).



​رسائل القيادات المنظمة

​أكد د. علي عبد العزيز، رئيس المؤتمر، أن المنافسة تمت بشفافية تامة، معلناً عن إطلاق "المبادرة الوطنية لدولة الابتكار الزراعي" لدعم المبتكرين وبناء منظومة متكاملة.

​وأوضح د. زكريا فؤاد، نائب رئيس المؤتمر ورئيس لجان التحكيم، أن التنوع في المشاركات يعكس التطور المتسارع في التكنولوجيا الزراعية، بينما أشارت د. نجوى السيد من مؤسسة مصر الخير إلى أن الاستثمار في البحث العلمي هو الطريق الأمثل لمواجهة التحديات المناخية.

​واختتمت دكتور دينا أحمد علي، المنسق العام للمؤتمر، بتأكيدها أن اللجنة ستتولى تسويق كافة الابتكارات وربطها بالمؤسسات الزراعية، لتكون المسابقة حلقة وصل حقيقية بين العقل المبدع والاستثمار على أرض مصر.