وزيرا الزراعة والرياضة يبحثان تعزيز التعاون المشترك

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمقر الوزارة، جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، حيث عقد الوزيران اجتماعاً ثنائياً لبحث مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض سبل تعزيز التعاون التكامل بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة.

شهد الاجتماع نقاشاً، حول عدد من القضايا المشتركة، من بينها تعزيز الشراكة المؤسسية ووضع إطار عمل مستدام يربط بين المبادرات الشبابية والمشروعات الزراعية القومية لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، فضلا عن بحث سبل النهوض بالقرى المصرية من خلال أنشطة مشتركة تجمع بين التأهيل الرياضي والتمكين الاقتصادي والزراعي للشباب، ودراسة بعض المقترحات الخاصة بالاستخدام الأمثل للمساحات التابعة للوزارتين في تنفيذ برامج خدمية وتنموية تخدم المواطنين في مختلف المحافظات.

ومن جانبه أوضح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك رغبة حقيقية في فتح آفاق جديدة للتعاون مع وزارة الشباب، خاصة في المجالات التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية في المناطق الريفية، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود الحكومية لتقديم خدمات أفضل.

ومن جهته، أكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن الملفات المشتركة مع وزارة الزراعة تمثل أهمية كبيرة في استراتيجية الوزارة لبناء الإنسان المصري، مشيراً إلى أن التكامل بين قطاعي الشباب والزراعة من شأنه خلق فرص تنموية جديدة تعود بالنفع على المجتمع.

ووجه الوزيران قيادات الوزارتين بضرورة البدء الفوري في بلورة ما تم الاتفاق عليه إلى خطوات إجرائية، مع استمرار التنسيق والتشاور الدوري لمتابعة مستجدات الملفات المشتركة، بما يضمن تحقيق أقصى درجات التعاون المثمر بين الجانبين.

