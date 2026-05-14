استاذ أمراض صدرية يكشف عن أدوات مساعدة للإقلاع عن التدخين

قالت الدكتور نبيل لاظ، استاذ الامراض الصدرية جامعة بني سويف ، أن التدخين بكافة أنواعه يحمل اضرارا على صحة الصدر بما في ذلك انواع التدخين المستحدثة مشيرة إلي أن الحل الأمثل للحد من مخاطر التدخين الاقلاع عن تلك العادة وهو أمر ليس بالصعب أو المستحيل .

الأدوات و الأدوية المساعدة للإقلاع عن التدخين

واضافت خلال مؤتمر صحفي ، أن هناك عدد من الأدوات و الأدوية المساعدة للإقلاع عن التدخين سواء من خلال اللصقات أو الأدوية التي يتم الحصول عليها تحت إشراف طبي وبجرعات محددة ، موضحة رحلة التعافي من التدخين تبدأ من لحظة اعلان المدخن الابتعاد عن تلك العادة