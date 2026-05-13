معًا من أجل بيئة عمل منتجة.. مبادرة لتعزيز الصحة النفسية ومواجهة العنف الوظيفي

افتتح وزير العمل حسن رداد فعاليات مبادرة "معًا من أجل بيئة عمل منتجة"، التي تنظمها الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بوزارة العمل برئاسة د. شيرين عبد الحي عبد السلام، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، وذلك بقطاع رعاية القوى العاملة برئاسة ياسر الشربيني، وبمشاركة عدد من القيادات والعاملين بالوزارة، في إطار توجه وزارة العمل نحو دعم بيئة عمل صحية وآمنة ومحفزة للإنتاج، من خلال تعزيز مفاهيم الصحة النفسية داخل مواقع العمل، ونشر ثقافة الاحترام والتواصل الإيجابي، ومواجهة مظاهر التنمر الوظيفي والعنف الخفي والشائعات داخل المؤسسات، بما يسهم في رفع معدلات الرضا الوظيفي وتحسين الأداء المؤسسي.

وأكد الوزير أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء بيئة عمل متوازنة تحفظ كرامة العامل، وتوفر مناخًا مهنيًا داعمًا للإبداع والإنتاج، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أحد أهم ركائز التنمية وتحقيق الاستقرار داخل المؤسسات. ومن جانبها، أوضحت الدكتورة شيرين عبد الحي عبد السلام أن المبادرة تستهدف بناء نموذج عملي لبيئة عمل قائمة على الدعم النفسي والتعاون المهني والعدالة المؤسسية، مؤكدةً أن الاهتمام بالحالة النفسية للعاملين أصبح من أهم عناصر النجاح المؤسسي ورفع الإنتاجية داخل الجهات الحكومية والخاصة..وأضافت أن المبادرة تعتمد على عدد من المحاور المهمة، أبرزها مكافحة العنف الخفي والتنمر الوظيفي، والتصدي للشائعات وتأثيرها السلبي على بيئة العمل، ودعم الصحة النفسية والرضا الوظيفي، وتعزيز ثقافة التواصل والحوار المهني، إلى جانب التوعية بكيفية التعامل مع أنماط الشخصيات المختلفة داخل العمل..وشهدت الفعاليات مشاركة فريق عمل المجلس القومي للمرأة، والذي ضم الدكتورة سوزي لطفي، مؤسس ومديرة بيت المشورة بالمجلس القومي للمرأة وخبيرة التنمية البشرية، ونهى محمود، المحامية بمكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة، إلى جانب محمد الفاتح، منسق المجلس، حيث تناولت مشاركاتهم أهمية الدعم النفسي والتوعية القانونية والاجتماعية في تعزيز بيئة العمل الإيجابية والآمنة.

ومن جانبه، أشاد ياسر الشربيني بأهمية المبادرة ودورها في دعم الاستقرار الوظيفي وتحسين المناخ المؤسسي داخل بيئة العمل، مؤكدًا أن بناء بيئة عمل إيجابية ينعكس بصورة مباشرة على كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة..وأوضح القائمون على المبادرة أنها سيتم تنفيذها على أربع مراحل متتالية، تبدأ من وزارة العمل، ثم تمتد إلى الجهاز الإداري للدولة من خلال عدد من الوزارات والجهات الحكومية، يليها التنفيذ داخل مديريات العمل بالمحافظات، وصولًا إلى المصانع والشركات بالقطاع الخاص. كما أشاروا إلى أن المبادرة شهدت بالفعل تنفيذ أولى فعالياتها داخل وزارة الطيران المدني، بمشاركة 56 من القيادات و30 من العاملين، حيث تناولت الجلسات عددًا من الموضوعات المتعلقة بالصحة النفسية في بيئة العمل، وإدارة الضغوط المهنية، ومواجهة التنمر والشائعات، وأساليب بناء بيئة عمل أكثر استقرارًا وإنتاجية.