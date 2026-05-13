الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فصلوا بناتي عشان زعقت في المدير.. أب يستغيث بوزير التعليم من تعسف إدارة مدرسة ببولاق

ياسمين بدوي

استغاث حمدي كمال محمد على قشطة  في فيديو له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بوزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ، بعد أن فوجئ بصدور قرار مفاجئ بعدم استمرار بناته في مدرسة الملكة الدولية للغات التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية ، وذلك بسبب مشادة كلامية بينه وبين صاحب المدرسة


حيث قال ولي الأمر حمدي كمال محمد على قشطة ولي أمر الطالبات غزل حمدي كمال محمد على قشطة ، وحرية حمدي كمال محمد على قشطة المقيدتين بمدرسة الملكة الدولية للغات بالجيزة ، فوجئت في العاشر من مايو ٢٠٢٦ بمكالمة هاتفية من إدارة المدرسة تبلغني فيه وكيلة المدرسة ، بعدم إعادة قيد بناتي للعام الدراسي القادم، دون إخطاري رسميًا بسبب القرار أو سنده القانوني واللائحي ، ودون وجود ما يفيد بإرتكاب الطالبات أي مخالفات تأديبية تستوجب مثل هذا الإجراء.
May be an image of ticket stub and text

وأضاف ولي الأمر : القرارات المنظمة لعمل المدارس الخاصة ولائحة الانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، نظمت الجزاءات والإجراءات التأديبية المنظمة لذلك، والتي تستلزم وجود مخالفات منسوبة للطالب ذاته، وتحقيقات رسمية وإجراءات وإنذارات متدرجة، ولذا قمت بمخاطبة إدارة المدرسة رسميًا لبيان: طبيعة القرار الصادر ، والأساس القانوني واللائحي له ، والمخالفات المنسوبة للطالبات - إن وجدت - ، وما تم اتخاذه من تحقيقات أو إنذارات سابقة ، إلا أن المدرسة لم تثبت حدوث  وقائع أو مخالفات تخص الطالبات داخل المدرسة يمكن الاستناد إليها في اتخاذ مثل هذا القرار ولم يتم الرد من طرفهم حتى وقتنا هذا.

May be an image of ticket stub and text


وقال ولي الأمر : إن الواقعة الوحيدة محل الخلاف بيني و بين المدرسة ، تتعلق بخلاف شخصي خارج الإطار المدرسي، ولا يتعلق بسلوك الطالبات أو مستواهن الدراسي أو الانضباطي داخل المؤسسة التعليمية، الأمر الذي يثير مخاوف جدية من كون القرار محل الشكوى قد جاء بالمخالفة للقواعد المنظمة، وبصورة قد تمثل تعسفا في استعمال الحق الإداري الممنوح للمدرسة.

حيث أوضح ولي الأمر ، أن ماحدث أنه في يوم الخميس  8 مايو 2026 كانت حفلة تخرج بناتي في المدرسة ، و حصلت مشادة بيني و بين صاحب المدرسة "اللي ماكنتش اعرفه" ، بسبب اني خرجت من الكرسي بتاعي فشدني و كلمني بشكل سيئ و صوت عالي فقولت له “حضرتك ماتزعقليش لانك لو عليت صوتك هاهينك”.

وقال ولي الأمر : فوجئت يوم الاحد 10 مايو 2026 ،  بإن وكيلة المدرسة تبلغني بفصل بناتي قائلة “شوف لك مدرسة تانية .. ده قرار من مجلس الادارة ”، فسألتهم عن السبب فقالوا لي “انت زعقت وكل حاجة متصورة وعملت مشكلة شخصية مع صاحب المدرسة”. 

وأضاف ولي الأمر : طلبت من المدرسة بكل هدوء القرار الرسمي و حيثياته لاتخاذ الإجراءات القانونية فرفضوا .. ثم طلبت اكلم مسئول الشئون القانونية بالمدرسة فرفضوا وقالوا لي “ده قرار طالع من الإدارة التعليمية” ، واتهموني بإني افسدت الحفلة والتنظيم على الرغم من ان الحفلة تمت بالشكل المطلوب وفقا للفيديوهات المنشورة على صفحة المدرسة.

روحت المدرسة يوم الاثنين 11 مايو ، وعلوا صوتهم عليا تاني فطلبت النجدة وفي خلال 10 دقايق كانت موجودة وسردت له المشكلة وقال لي أتوجه للإدارة التعليمية.

واستكمل ولي الأمر قائلا :  تقدمت بشكوى لإدارة بولاق الدكرور التعليمية سردت فيها ما حدث ، وقولت فيها : نظرا لإن حق الطالب في التعليم والاستقرار النفسي والتربوي من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون، فإنني ألتمس التفضل بفحص الشكوى والتحقق من مدى قانونية الإجراء المتخذ، واتخاذ القرار المناسب حفاظًا على مصلحة الطالبات ومستقبلهن التعليمي والنفسي.
 

