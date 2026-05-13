أسطول الصمود يعلن استئناف الإبحار نحو قطاع غزة يوم غد الخميس

أعلنت المتحدثة باسم فعاليات أسطول الصمود بغزة نور رامي سعد استئناف الإبحار نحو قطاع غزة يوم غد الخميس بمشاركة 54 قاربا انطلاقا من سواحل تركيا.

وقالت في تصريحات لها : ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان موعد انطلاق أسطول الصمود نحو غزة.

وأضافت : يشارك في الأسطول أكثر من 400 متضامن من 70 جنسية، على متن أكثر من 50 سفينة، بينها سفينة طبية متخصصة.

ويضم الأسطول أكثر من 100 طبيب إضافة إلى معدات ومساعدات إنسانية عاجلة لدعم الحالات الحرجة في قطاع غزة.

ووفق تصريحات سعد ؛ فتشمل الفرق الطبية تخصصات متعددة، أبرزها جراحة العظام وعلاج الكسور وغيرها من التخصصات الحيوية وكذا مئات المحامين من أكثر من 60 دولة انخرطوا تطوعياً لمتابعة القضايا القانونية والدفاع عن حقوق الفلسطينيين.

كما أهابت بالمجتمع الدولي حماية الأسطول، وتوفير ممر إنساني يساهم في إنقاذ الوضع الكارثي في القطاع ،مثمنة التحرك الشعبي المتمثل بالقافلة المغاربية البرية المتجهة نحو غزة.

وإختتمت قائلة : هذا التحرك المتزامن يعكس تنامي الحراك العالمي المتضامن مع غزة، ونترقب وصوله إلى القطاع بشغف كبير.