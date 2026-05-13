الرئيس السيسي يبحث العلاقات الثنائية والتعاون المشترك مع نظيره الأوغندي في عنتيبي.. و 3 قضايا على رأس المباحثات

خلال لقاء جمع الرئيسين في عنتيبي

أكدا ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون فيما يتعلق بملفات المياه ونهر النيل

تبادلا الرؤى بشأن تطورات الأوضاع في السودان وليبيا والأراضي الفلسطينية المحتلة

الرئيس السيسي:

هنأ يوري موسيفيني بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة

شدد على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والري والرعاية الصحية

أكد حرص مصر على تطوير التبادل التجاري وإقامة شراكات استثمارية مستدامة مع أوغندا

دعا نظيره الأوغندي للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية التي تستضيفها مصر في يونيو المقبل

شدد على ضرورة اضطلاع دول الجوار بدور بنّاء لاستعادة الاستقرار وتحقيق السلام المستدام

الرئيس يوري موسيفيني:

أعرب عن تقديره الكبير للرئيس السيسي ولدور مصر الفاعل على الساحتين الأفريقية والدولية

بحث مجالات التعاون التي تتطلع أوغندا إلى تعزيزها مع مصر

شدد على أهمية الحلول الوطنية والأفريقية التي تراعي خصوصيات القارة وتوازناتها الدقيقة

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالرئيس يوري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، وذلك في القصر الرئاسي بمدينة عنتيبي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس يوري موسيفيني كان في استقبال الرئيس لدى وصوله إلى القصر الجمهوري، حيث تم التقاط صورة تذكارية للرئيسين، كما تمت مصافحة الوفد الرسمي من الجانبين، ثم تم عقد اجتماع موسع بحضور وفدي البلدين تلاه اجتماع ثنائي مغلق بين الرئيسين، ثم توقيع الرئيس في سجل الزائرين بالقصر الجمهوري.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس استهل اللقاء بتهنئة الرئيس موسيفيني على إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة، مؤكداً أن ذلك يعكس ثقة الشعب الأوغندي في قيادته الحكيمة.

كما أعرب عن اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة مع أوغندا وما تشهده من زخم متنامٍ، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والري والرعاية الصحية، فضلاً عن مشاركة الكوادر الأوغندية في البرامج التدريبية المصرية.

وشدد الرئيس على حرص مصر على تطوير التبادل التجاري وإقامة شراكات استثمارية مستدامة، بما يحقق المصالح المشتركة، مؤكداً ضرورة تكثيف التنسيق على المستويين الأفريقي والدولي.

وفي هذا السياق، جدد الرئيس دعوته للرئيس موسيفيني للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية التي تستضيفها مصر في يونيو 2026، وكذلك في منتدى الأعمال الأفريقي المنعقد على هامشها، خاصة في ضوء تولي أوغندا رئاسة تجمع دول شرق أفريقيا حالياً.

من جانبه، رحب الرئيس موسيفيني بالرئيس، معرباً عن تقديره الكبير للرئيس ولدور مصر الفاعل على الساحتين الأفريقية والدولية، ومثمناً التعاون القائم بين البلدين كنموذج للتكامل المنشود بين الدول الأفريقية. كما استعرض الرئيس موسيفيني جهود بلاده لتحقيق التنمية وفقاً للخطة الوطنية للتنمية 2040، مبرزاً المجالات التي تتطلع أوغندا إلى تعزيز التعاون فيها مع مصر، ومؤكداً وجود فرص واسعة للارتقاء بالعلاقات الثنائية.

كما تبادل الرئيسان الرؤى بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في السودان وليبيا والاراضي الفلسطينية المحتلة.

وقد شدد الرئيس على ضرورة اضطلاع دول الجوار بدورٍ بنّاء لاستعادة الاستقرار وتحقيق السلام المستدام.

وأكد الرئيسان على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون فيما يتعلق بموضوعات المياه ونهر النيل.

من جانبه، عرض الرئيس موسيفيني رؤية بلاده لتحقيق الاستقرار في القارة وإنهاء الصراعات، مؤكداً أهمية الحلول الوطنية والأفريقية التي تراعي خصوصيات القارة وتوازناتها الدقيقة.

وأضاف المتحدث الرسمي انه قد صدر في ختام الزيارة بيان مشترك بمناسبة زيارة السيد الرئيس الى جمهورية أوغندا.